צה"ל הודיע הערב (חמישי) כי חיסל ברצועת עזה את מחמד מחסן נמר יאזגי, מפקד בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים ישראלים בשבי הארגון.

על פי הודעת צה"ל, יאזגי חוסל בתקיפה שבוצעה ביום שני האחרון במרחב העיר עזה.

בצה"ל ציינו כי לאורך המלחמה היה יאזגי מעורב בהחזקת חטופים במרחב חטיבת העיר עזה, בהם אמילי דמארי, רומי גונן ומתן אנגרסט, שהוחזקו בשבי חמאס.

בתקיפה נוספת שבוצעה ביום שלישי במרחב צברה שבעיר עזה, חיסל צה"ל את מוחמד פוזי מוחמד עווד גמל, פעיל בגדוד דרג' תופאח של הזרוע הצבאית של חמאס.

לדברי צה"ל, שני המחבלים עסקו בתקופה האחרונה בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד פעילות לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס.

בצבא הדגישו כי פעילותם נעשתה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וכי השניים חוסלו בתקיפות מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.

עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, ויפעלו להסרת כל איום מיידי על כוחות הצבא ועל אזרחי מדינת ישראל.