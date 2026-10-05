הבחירות לנשיאות ברזיל: בתום ספירת למעלה מ-97% מהקולות הכשרים, מסתמן כי זהות הנשיא תוכרע בסיבוב שני ב-25 באוקטובר, לאחר שאף אחד מהמועמדים לא חצה את רף 50 האחוזים.

פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, רשם הישג מעבר לתחזיות הסקרים והוביל עם 47.45% מכלל הקולות. הנשיא המכהן, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, זכה ב-44.66% מקולות הבוחרים.

בולסונארו הבן, שמקפיד להבליט את תמיכתו בישראל כחלק מרכזי מתדמיתו כפי שעשה אביו במהלך כהונתו כנשיא, ביקר בארץ בחודש ינואר האחרון, התפלל בכותל המערבי והבטיח להעביר את השגרירות הברזילאית לירושלים אם יזכה בנשיאות.

מנגד, לולה הוביל קו תקיף נגד ישראל בעקבות הלחימה ברצועת עזה, האשים אותה בביצוע "רצח עם", השווה את פעולותיה להשמדת היהודים בידי הנאצים, ואף החזיר את השגריר מברזיל בעקבות המתיחות הדיפלומטית.

למרות הביקורת הנוקבת שנמתחה עליו, דבק לולה בעמדתו וכתב ברשתות החברתיות: "מה שממשלת ישראל עושה אינו מלחמה, אלא רצח עם. ילדים ונשים נרצחים".

