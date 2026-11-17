חודש וחצי לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הורה למנות בודק חיצוני לפרשת מחדל האבטחה בטיסות פליי דובאי, הבדיקה טרם החלה, צוות הבדיקה לא הוקם ואף ישיבה אחת לא התקיימה בנושא. כך פורסם הבוקר (שלישי) בגלי צה"ל.

נתניהו הנחה מיד לאחר האירוע את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק חיצוני שיבחן את מחדלי האבטחה בטיסות הזרות לישראל.

לתפקיד נבחר האלוף במילואים מוטי ברוך, שהיה אמור לעמוד בראש צוות משותף למל"ל, משרד התחבורה, השב"כ והמוסד.

אלא שלמרות הזמן שחלף, הצוות לא הוקם וברוך טרם החל בבדיקה. גורמים המעורים בפרטים הסבירו לגל"צ כי העיכובים נובעים מסוגיות בירוקרטיות, ובהן כתבי מינוי ואישורים טכניים.

בכירים המעורבים בנושא הביעו חשש כי מדובר בניסיון מכוון לעכב את הבדיקה, והזהירו כי ללא בחינה יסודית של הכשלים במשרד התחבורה ובשב"כ, עלולות להיוותר פרצות באבטחת הטיסות הזרות.

במקביל דווח בגל"צ כי ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, אברי כהן, הודח מתפקידו כראש צוות ההקמה של הרשות הלאומית האזרחית לרום הקרוב לקרקע, האמונה על תחום הרחפנים והכטב"מים האזרחיים.

לפי הדיווח, אגף הביטחון בראשות כהן היה אחראי לבדיקת פרטי הרקע של אנשי צוות בטיסות זרות לישראל, ובמסגרת הפרשה עלו טענות לכשלים בתחום אחריותו.

כהן, שהיה מיועד לעמוד בראש הרשות החדשה, כבר אינו מוביל את הקמתה ואף לא ניגש למכרז לתפקיד ראש הרשות הקבוע.

עוד דווח כי בעוד מספר חודשים הוא צפוי לסיים את תפקידו כראש אגף הביטחון ולפרוש ממשרד התחבורה.