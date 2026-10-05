ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הודיע היום (שני) על הקדמת הבחירות הכלליות במדינה ל-29 בנובמבר, במקום בשנה הבאה, ובכך מביא לסיום מוקדם של כהונת הממשלה הנוכחית.

ההודעה מגיעה לאחר ימים של משבר פוליטי ומחאה ציבורית סביב מצוקת הדיור בספרד. בסוף השבוע דחה הפרלמנט במדריד חבילת צעדי חירום שהציגה ממשלת סנצ'ס בניסיון להתמודד עם הזינוק במחירי השכירות.

ההצעה נפלה לאחר שמפלגת הבדלנים הקטלונים "יונטס", שתמיכתה הייתה חיונית לסנצ'ס לצורך הקמת ממשלת המיעוט לאחר בחירות 2023, הצביעה נגד שני הצווים שהביאה הממשלה.

הדיון בפרלמנט נמשך כחמש שעות, ובמקביל הפגינו מחוץ לבניין תושבים שדרשו מהממשלה לספק הגנות וסיוע לשוכרי הדירות.

משבר הדיור הפך בשנים האחרונות לאחת הסוגיות הבוערות בספרד. שכר הדירה הממוצע במדינה כמעט הוכפל בתוך עשור.

בין הצעדים שניסתה הממשלה להעביר היו הגבלות על פינוי דיירים המוגדרים פגיעים, תמריצי מס להשכרת דירות, צעדים נגד ספקולציות בשוק הנדל"ן והרחבת האפשרות לחידוש אוטומטי של חוזי שכירות לבחירת השוכרים.

מפלגת העם מהמרכז-ימין ומפלגת ווקס התנגדו לצעדים בטענה שהם פוגעים בזכויותיהם של בעלי הנכסים. לפי הסקרים האחרונים, מפלגת העם מובילה עם כ-34% תמיכה, בעוד ווקס זוכה לכ-18%.

המחאה החריפה במיוחד בעקבות פינויה של מריה דל קרמן אבסקל, בת 87, מדירה במדריד שבה התגוררה במשך יותר מ-70 שנה. לפי הדיווחים, לאחר שהבניין החליף בעלות, שכר הדירה החודשי שלה זינק מ-500 אירו ל-2,650 אירו, ובהמשך הופחת ל-1,650 אירו - סכום שלטענתה לא הייתה יכולה לשלם מקצבת הפנסיה שלה.

תיעוד פינויה עורר זעם ברחבי המדינה. מפגינים הקימו אוהלים בכיכר פוארטה דל סול במדריד והודיעו כי יישארו במקום עד שהממשלה תנקוט צעדים משמעותיים יותר במשבר. הפגנות נערכו גם בערים נוספות.

לצד משבר הדיור, סנצ'ס מתמודד בתקופה האחרונה עם שורה של חזיתות פוליטיות ומשפטיות, בהן חקירות והליכים הנוגעים למפלגתו ולבני משפחתו וכן סוגיית ההגירה.

ממשלת סנצ'ס נחשבת לאחת הממשלות האירופיות שהובילו בשנים האחרונות את הקו החריף ביותר נגד ישראל. מאז פרוץ המלחמה הידרדרו היחסים בין ירושלים למדריד, על רקע שורת צעדים והצהרות של ממשלת ספרד נגד ישראל.

כעת ינסה סנצ'ס לזכות מחדש באמון הציבור בבחירות שייערכו בעוד פחות מחודשיים, בעוד גוש הימין מגיע למערכת הבחירות כשהמפלגות המרכזיות בו מובילות בסקרים.