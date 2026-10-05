איתי דנקנר, סמנכ"ל לוח השידורים של קשת, מונה למנכ"ל חדשות 13 ויחליף בתפקיד את טלי בן עובדיה, שהודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה לאחר מערכת הבחירות הקרובה.

דנקנר מכהן בתפקידו בקשת מאז 2019, ובעבר שימש בין היתר כעורך התוכנית "אולפן שישי". כעת הוא חוצה את הקווים אל המתחרה, ויעמוד בראש מערכת חדשות 13.

"חדשות 13 היא מערכת מצוינת עם עיתונאיות ועיתונאים בעלי ניסיון ויכולות יוצאות דופן ואני שמח על ההזדמנות להצטרף למסע שלהם", מסר דנקנר.

הוא הוסיף: "חברת חדשות חזקה ועצמאית היא נכס חיוני לחברה דמוקרטית. אני מודה לדירקטוריון חברת החדשות שנתן בי אמון מלא ומאמין שיחד נוכל לחזק את החברה ולהצעיד אותה קדימה".

עידן אלרום, ממלא מקום מנכ"ל 13, בירך על המינוי ואמר: "איתי דנקנר מביא איתו ניסיון עיתונאי וניהולי משמעותי שחיוני לחברה בתקופה מאתגרת, ולצד ירדן ביטרן, שמונתה לאחרונה לסמנכ"לית התוכן בחדשות 13, הם יתמקדו בבניית ארגון מנצח".