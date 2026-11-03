מיכאל שמש בשידור על הצביעות חדשות 13

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, מתח בשידור ביקורת חריפה על מה שהגדיר כצביעות בשיח הציבורי סביב האפשרות לשלב את המפלגות הערביות בממשלה הבאה, בעקבות תוצאות הבחירות.

שמש טען כי מאז הבחירות הפכה ההתנגדות לשותפות עם המפלגות הערביות לעילה להאשמות בגזענות, אף שלפני הבחירות ראשי גוש האופוזיציה עצמם הצהירו שלא יקימו ממשלה עם המפלגות הערביות.

"כולם הפכו להיות כל כך גזענים אחרי הבחירות. מי שמעז לדבר נגד שותפות של ערבים בממשלה הוא ישר גזען", אמר שמש, בהתייחסו לטענות הנשמעות כלפי המתנגדים למהלך.

לדבריו, מדובר בצביעות מצד מי שמציגים עצמם כיום כתומכים בפלורליזם ובשילוב הציבור הערבי, אך נמנעו מלהשמיע ביקורת כאשר ראשי המפלגות שללו את האפשרות לפני הבחירות.

"לפני הבחירות הייתה החרמה שיטתית של הערבים על ידי ראשי גוש השינוי. של כולם. שאמרו לא נשב עם הערבים", אמר.

שמש המשיך ותקף את מי שלדבריו שתקו באותה תקופה: "כל הטהרנים, כל הצדיקים, כל חובבי המפלגות הערביות שתקו, לא אמרו כלום. פתאום כל הפלורליסטים והליברלים יוצאים מהחורים".

לצד הביקורת הבהיר שמש כי הוא עצמו תומך באפשרות לשלב בממשלה גם את המפלגות החרדיות וגם את המפלגות הערביות, אך דורש עקביות מצד מי שמטיפים כעת לשותפות פוליטית.

"אני חושב שיש מקום בממשלה גם לחרדים וגם לערבים. אבל אלה שעכשיו מטיפים לנו על פלורליזם וליברליזם, איפה הייתם לפני הבחירות?", סיכם.