רמה דואג'י, רעייתו של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני, משתתפת כ"אמנית הבית" בריטריט יוקרתי בפורטוגל שמארגן ארגון אסלאמי שפרסם לאורך השנים מסרים קיצוניים נגד ישראל. כך דווח ב"וושינגטון פרי ביקון".

על פי התחקיר, האירוע מתקיים בטירה היסטורית מהמאה ה-18 סמוך לפורטו ומאורגן על ידי "Women Sanctuary". מחיר ההשתתפות בחמשת ימי הריטריט נע בין 4,300 ל-5,216 דולר לאדם.

דואג'י מעבירה במסגרת האירוע סדנאות קליגרפיה ערבית. לפי הפרסום, באתר הארגון היא מופיעה תחת השם "קארל הולנד".

התחקיר מצביע על שורה של פרסומים קיצוניים של הארגון, שהוקם בספטמבר 2023 על ידי רים נור. בין היתר, באוקטובר 2025 קרא הארגון לביטולה של ישראל, שאותה הגדיר "מדינת אפרטהייד קולוניאלית", והשתמש בסיסמה "מהנהר עד לים".

לפי הדיווח, במסגרת פעילותו קיים הארגון גם מועדוני קריאה שעסקו בין היתר בכתביו של ע'סאן כנפאני, שהיה דובר וממנהיגי החזית העממית לשחרור פלסטין, הארגון שאחראי, בין היתר, לטבח המזוויע בנמל התעופה בלוד.

הארגון הביע בעבר גם תמיכה בעהד תמימי. לפי התחקיר, הדבר נעשה לאחר פרסום שיוחס לתמימי ובו איומים קשים נגד מתנחלים.

ב"וושינגטון פרי ביקון" הזכירו גם פרסומים קודמים של דואג'י עצמה, שבעבר כבר תועדה כשהיא מביעה הערצה פומבית למחבלות בולטות מהחזית העממית, בהן חוטפת המטוסים ליילה חאלד ומניחת המטענים שאדיה אבו ע'זאלה.

הפרסום מגיע ימים ספורים לאחר שממדאני הציג תוכנית עירונית למאבק באנטישמיות, שזכתה לביקורת מצד גורמים בקהילה היהודית בניו יורק.

לפי התחקיר, לאחר הפניות והפרסום הפכו חלק מחשבונות הרשת של "Women Sanctuary" לפרטיים או הפסיקו להיות פעילים.