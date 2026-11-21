Mayor Mamdani’s Controversial Move to Disband the NYPD Unit That Arrested Him

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הודיע על פירוק יחידת התגובה האסטרטגית (SRG) של משטרת ניו יורק, אותה יחידה ששוטריה עצרו אותו לפחות פעמיים במהלך הפגנות שבהן השתתף לפני שנבחר לתפקיד. כך עולה מסרטונים ומתצלומים מהשנים האחרונות שפורסמו מחדש בעקבות החלטתו.

ממדאני הודיע ביום שני כי היחידה, שהייתה אחראית בין היתר לטיפול בהפגנות ובאירועים רבי משתתפים, תפסיק לפעול במתכונתה הנוכחית.

סמכויותיה בתחום הלוחמה בטרור יועברו למערך המודיעין והלוחמה בטרור של המשטרה, בעוד האחריות לטיפול בהפגנות תחולק בין יחידות אחרות.

ההחלטה עוררה ביקורת מצד גורמים במשטרה, שהזהירו כי השינוי עלול לפגוע ביכולתה לשמור על הסדר הציבורי.

ביוני 2024, כאשר כיהן כחבר האספה המחוקקת של מדינת ניו יורק, השתתף ממדאני בהפגנה מחוץ למכללת האנטר במנהטן נגד החלטה לאשר העלאות שכר דירה בנכסים הכפופים לפיקוח.

בתיעוד ששודר ברשת ABC7 נראה ממדאני מובל מההפגנה כשידיו אזוקות מאחורי גבו. על מדיהם של כמה מהשוטרים שליוו אותו הופיע סמל יחידת התגובה האסטרטגית.

שלוש שנים קודם לכן, באוגוסט 2021, נעצר ממדאני בהפגנה נוספת במרכז ברוקלין, שבה דרשו המפגינים להאריך את ההקפאה על פינוי דיירים מבתיהם.

בסרטון שפרסם אז בחשבונו ברשת החברתית נראה ממדאני נעצר ונאזק בידי שוטר מהיחידה. "הייתי אחד מ-17 שנעצרו במהלך המחאה שלנו", כתב לאחר ששוחרר. "אנחנו משוחררים עכשיו ונמשיך להיאבק למען אישור ההגנות האלה על שוכרי הדירות".

ארבעה חודשים לאחר מעצרו השני, באוקטובר 2024, הכריז ממדאני על התמודדותו לראשות העיר ניו יורק. במהלך הקמפיין הבטיח לפרק את היחידה. בדצמבר 2024, בעקבות פעילותה במהלך שביתה של איגוד העובדים טימסטרס, כתב: "כראש העיר, אפרק את קבוצת התגובה האסטרטגית".

השבוע הודיע ממדאני כי הוא מממש את התחייבותו. "היום אנחנו מקיימים את ההבטחה הזאת", אמר בסרטון שפרסם.

במסגרת השינוי הארגוני יוקמו מערכים חדשים לטיפול בהפגנות, בהם צוות של 30 שוטרים שיוכשרו לתקשורת עם מפגינים ולהפחתת מתיחות. בנוסף יוקם אגף אזרחי שיתמקד בדיאלוג עם הקהילה.

התוכנית כוללת גם הגבלות על אמצעי הפעולה של המשטרה במהלך הפגנות, ובהן איסור על כיתור מפגינים באופן המונע מהם לצאת מהאזור, וכן הגבלות על שימוש בנשק ארוך, בתרסיס פלפל ובגז מדמיע.

המשימות המבצעיות בתחום הלוחמה בטרור, לרבות אבטחת תשתיות חיוניות ופעילות הדורשת נשק כבד, יועברו ליחידות המתמחות בכך.

נשיא איגוד השוטרים בניו יורק, פטריק הנדרי, תקף בחריפות את החלטת ראש העיר והזהיר מפני השלכותיה על ביטחון התושבים. "היום אינו יום טוב לתושבי ניו יורק שרוצים עיר בטוחה ומסודרת", אמר הנדרי.

לדבריו, "ראש העיר ממדאני חושף את פרצופו האמיתי: הוא מוכן לסכן את ביטחונכם כדי לרצות את בסיס התמיכה הקיצוני שלו".