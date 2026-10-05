היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הגישה היום (שני) לבג"ץ את עמדתה בעתירה הדורשת לכנס את מליאת הכנסת לצורך בחירה מחודשת של מבקר המדינה.

בעמדתה הבהירה אפיק כי הכנסת מחויבת לציית לפסק הדין של בג"ץ ולפתוח בהליך הצבעה חדש לבחירת המבקר.

בחודש יולי ביטל בג"ץ את תוצאות ההצבעה שבה נבחר עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, בעקבות פגיעה בעקרון חשאיות ההצבעה במליאת הכנסת.

מאז טרם נערכה הצבעה מחודשת, והסוגיה הגיעה פעם נוספת לפתחו של בית המשפט העליון.

לצד עמדתה שלפיה יש לקיים את פסק הדין, הציגה אפיק בפני השופטים שורה של שיקולים שנוצרו בשל הזמן שחלף מאז ההכרעה. בין היתר התייחסה לקרבתה של ההצבעה האפשרית למערכת הבחירות לכנסת, לתקופת הפגרה ולשינויים האפשריים בהרכב הכנסת.

הסוגיה עומדת גם במוקד מחלוקת בין אפיק לבין יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. היועצת המשפטית לכנסת סבורה כי יש לכנס את המליאה ולקבוע מועד חדש להצבעה, בעוד אוחנה התנגד לקיום בחירה נוספת בשלב הנוכחי, סמוך לסיום כהונת הכנסת ולבחירות.