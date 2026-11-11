נריה לייטר, שנפצע באורח אנוש בפיגוע דריסה לפני למעלה מחודש סמוך למחסום מכבים, שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים והועבר להמשך טיפול במסגרת שיקום נוירולוגי ושיקום נפגעי חבלות ראש.

לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ואחיו של רס"ן משה ידידיה לייטר ז"ל, שנפל במהלך הלחימה ברצועת עזה, שוחרר מבית החולים כשהוא עדיין מחוסר הכרה, אך נושם באופן עצמוני.

עם הגעתו לבית החולים לאחר הפיגוע היה לייטר במצב אנוש ובסכנת חיים מיידית. במשך ימים נאבקו על חייו צוותים רפואיים מתחומי הטראומה, הנוירוכירורגיה והטיפול הנמרץ, שהעניקו לו טיפולים דחופים ומצילי חיים.

במהלך אשפוזו עבר מספר ניתוחים נוירוכירורגיים וניתוחים אורתופדיים משמעותיים.

במשך מספר שבועות אושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי כשהוא מורדם ומונשם. לאחר שמצבו התייצב והוא יצא מכלל סכנת חיים, הועבר ליחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי-נוירוכירורגי.

בבית החולים ציינו כי לאורך תקופת האשפוז ליוו את לייטר ואת בני משפחתו צוותים רפואיים, סיעודיים, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע נוספים, שהעניקו למשפחה תמיכה רפואית, רגשית ולוגיסטית.

עם שחרורו הדגישו אנשי הצוות שטיפלו בו את תעצומות הנפש שהפגינה משפחת לייטר לאורך התקופה, וציינו כי הם ממשיכים לייחל ולהתפלל לרפואתו.

ממשפחת לייטר נמסר כי היא "מודה לצוותים הרפואיים בשערי צדק על הטיפול המסור והמקצועי מעל ומעבר".

בני המשפחה קראו לציבור להמשיך ולהרבות בתפילות לרפואתו של נריה דב בן חנה.