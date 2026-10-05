ההתפרצות לנאום של נתניהו ערוץ 7

אביו של תום גודו ז"ל התפרץ היום (שני) לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך נאומו בטקס הממלכתי בהר הרצל לזכר נרצחי טבח 7 באוקטובר ולציון מעשי הגבורה.

"לא הגנת על הבן שלי בשבעה באוקטובר, לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד. בושה, ביזיון. חצוף", קרא האב לעבר נתניהו.

ראש הממשלה עצר את נאומו למשך מספר שניות בעקבות הקריאות, ולאחר מכן המשיך בדבריו.

תום גודו ז"ל נהרג בבוקר 8 באוקטובר 2023 מירי בשוגג של לוחמי צה"ל שנכנסו לבית המשפחה בקיבוץ כיסופים במסגרת הפעילות לחילוץ התושבים.

גודו, אשתו לימור ושלוש בנותיהם שהו בממ"ד ללא חשמל וקליטה. תום אחז בידית הדלת כדי להגן על משפחתו.

בבוקר, לאחר שנשמעו קולות שקראו לבני המשפחה לפתוח את הדלת, נורו לעברה קליעים שפגעו בתום והרגו אותו. לימור ושלוש הבנות הצליחו להימלט דרך חלון הממ"ד.

במשך כשנה וחצי סברה המשפחה כי תום נרצח בידי מחבלי חמאס. רק באפריל 2025, בעקבות תחקיר צה"ל, נודע לה כי הוא נהרג מירי בשוגג של כוח צבאי שחשש כי מדובר באירוע בני ערובה.