הרב דוב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה ומבכירי ההנהגה הליטאית, נשמע בתיעוד משיחה סגורה בביתו בבני ברק כשהוא מותח ביקורת חריפה על הציונות הדתית.

בחדשות 12 נחשף כי במוקד השיחה עמדה בין היתר השאלה כיצד צריכים צעירים חרדים להתייחס לשירותם ולהקרבתם של בני הציונות הדתית, המשלבים לימוד תורה עם שירות ולחימה בצה"ל.

"המבולבלים עם הכיפות הסרוגות, עליהם אני לא מדבר. להם יש תיאוריות שלהם, ואיתם זה קשה", אמר הרב לנדו.

בהמשך קשר בין נפילתם של לוחמים לבין תפיסתו באשר ללימוד התורה. "אלה שהולכים ונהרגים - הם נהרגים בשל שאנחנו לא לומדים מספיק. אפשר להציל עוד יותר", אמר. "הם נהרגים מפני שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת. והם גם עושים הרבה פעולות שלהם לא בשביל הצלה, אלא בשביל הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד".

בהמשך הציג הרב לנדו את לימוד התורה כגורם המגן על תושבי הארץ. "אין שום הסבר למה ערבים לא מתאחדים לשטוף את כל הארץ, ורחמנא ליצלן לחסל את כולם. אין שום הסבר", אמר, כשהוא מייחס את ההגנה ללימוד התורה.

חלק נרחב מדבריו עסק בעצם הקמתה של מדינת ישראל. הרב לנדו טען כי ניתן היה לקיים חיים יהודיים בארץ גם ללא מדינה עצמאית, ואף העלה אפשרות של שלטון בינלאומי או ערבי.

"אני לא יודע מה היה קורה אם בהתחלה לא הייתה מדינה והיו עושים כאן שלטון של או"ם - היה מצב מצוין", אמר. "אפשר בלי מדינה, לחיות טוב עם הערבים... היה די טוב שמושלים כאן ערבים, היה המצב הכי טוב. הערבים מושלים, היו מכבדים אותם ולא מתערבים להם. מביאים כסף לארץ, הערבים אוהבים כסף".

הרב לנדו האשים גם את התנועה הציונית בהחרפת העוינות הערבית כלפי יהודים. "הם גרמו שערבים שונאים אותנו. הערבים אף פעם לא היו טובים, אבל היה צריך לכבד", אמר. לדבריו, הציונות, שביקשה לדבריו "להציל את העם היהודי", הביאה "את האסונות הגשמיים, לא הרוחניים רק, לעם ישראל".

לצד ההתנגדות העקרונית שהציג למדינה ולציונות, התייחס הרב לנדו גם למציאות הנוכחית ולתלות של הציבור החרדי במערכות המדינה ובכוחות הביטחון. "מה זה נפקא מינה כעת? מה לעשות כעת? אם חיים בין השודדים והשודדים מצילים אותנו, מה לעשות? בעיה, זה בעיה גדולה", אמר.

בהתייחסו לסכסוך עם הפלסטינים אמר כי אינו מאמין עוד להתחייבויות מצדם, אך הוסיף כי בעבר ייתכן שניתן היה להגיע לוויתורים מסוימים. "להגיד שיפסיקו יום אחד? כבר אי אפשר להאמין להם. אבל היו יכולים לעשות אולי ויתורים שמתירים", אמר.

לקראת סיום השיחה מתח הרב לנדו ביקורת גם על הציבור החילוני בישראל. "הבעיה שהחילונים של היום, זה לא החילונים שאני זוכר", אמר. "אלה אנשים, אין להם שום חיבור עם יהדות, שום דבר. זה נורא ואיום, לדעתי זה חילול השם גדול מאוד".

את דבריו חתם בביקורת נוספת על אופייה של המדינה: "זה שעם ישראל, שהם עם השם, ועשו מדינה של שמד ושל כפירה - זה לימוד חובה גדול".