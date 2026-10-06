נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אישר הערב (שני) בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב פינתה את כל המפציצים שהוצבו בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד באנגליה, בעקבות איום שהופנה כלפיהם.

"חשבנו שאולי יש איום, אז למה שאשאיר אותם שם? היה איום. אנחנו יודעים מי עומד מאחוריו, ואם מאיימים עלינו, פשוט נזיז אותם. למעשה, אנחנו יודעים מי האנשים שהשמיעו את האיום, והם נמצאים בבעיה גדולה", אמר טראמפ בתשובה לשאלת כתב על ההחלטה, מבלי לפרט מה היה טיב האיום או מי עמד מאחוריו.

דבריו נאמרו לאחר שמשרד ההגנה האמריקני אישר אתמול כי כל המפציצים שהוצבו בבסיס פיירפורד שבו לארצות הברית.

האישור נמסר בעקבות דיווח ב"ניו יורק טיימס", שבו צוטטו שני גורמים אמריקניים שאמרו כי ההחלטה התקבלה לאחר שמפקדים בצבא קיבלו התרעות חדשות בנוגע למזימה, שעל פי החשד נתמכה בידי איראן ונועדה לפגוע בבסיס.

בסיס פיירפורד, הממוקם כ-160 קילומטרים מערבית ללונדון, שימש את חיל האוויר האמריקני להצבת מפציצים במהלך המלחמה הנוכחית עם איראן, כמו גם בעימותים קודמים במזרח התיכון.

החשש מפני מתקפה התגבר לאחר שלפני כשבוע נעצרו חמישה חשודים בניסיון להפעיל מכונית תופת סמוך לבסיס הבריטי, כאשר על פי האינדיקציות החמישה פעלו בהכוונה ישירה מטהרן.

בדבריו הערב התייחס טראמפ גם לניסיון הפיגוע במטוס של חברת פליי דובאי, שהיה בדרכו מאבו דאבי לתל אביב בשבוע שעבר.

כשנשאל אם לדעתו איראן עמדה מאחורי ניסיון התקיפה, השיב הנשיא: "כן".