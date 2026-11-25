נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי בכוונתו להיפגש עם הסנאטור הדמוקרטי הנבחר ממישיגן, עבדול א-סייד, כדי לדון ביוזמתו להנהגת ביטוח בריאות לכלל האוכלוסייה תחת השם "טראמפקר".

בריאיון ל"ניו יורק פוסט" שנערך בחדר הסגלגל, שיבח טראמפ את החלטתו של א-סייד למתג את הצעתו להקמת מערכת ביטוח בריאות במימון ציבורי על שמו של הנשיא, ותיאר את המהלך כ"חכם מאוד".

"הוא בחור חכם. הוא עשה עבודה טובה. למעשה, הוא עשה עבודה טובה מאוד", אמר טראמפ והוסיף: "אני יודע שאפגש איתו. אולי יש איזו נקודת אמצע שנוכל להגיע אליה".

הנשיא לא ציין מתי צפויה הפגישה להתקיים, אך הביע אופטימיות באשר לאפשרות להגיע להסכמות עם הדמוקרטים בנושאי חקיקה לאחר שיקבלו לידיהם את השליטה בקונגרס.

"אני פשוט אטיל וטו על כל דבר, ואז, בשלב מסוים, אני חושב שהם ירצו לנהל משא ומתן. אני אסכים, ונוכל לטפל בתחום הבריאות. נוכל לעשות הרבה דברים נהדרים יחד", אמר.

במסגרת ניסיונו לגייס את תמיכת הנשיא ביוזמה, הציג א-סייד ברשתות החברתיות הדמיה של כרטיס ביטוח בריאות בצבע זהב הנושא את השם "טראמפקר".

בפוסט פנה הסנאטור הנבחר ישירות לנשיא: "דונלד, ההצעה הזאת על השולחן. הבטח שירותי בריאות לכל אמריקני, מהעריסה ועד הקבר".

דברי השבח של טראמפ עומדים בניגוד חד לביקורת החריפה שהשמיע בעבר כלפי א-סייד, בעיקר בשל עמדותיו בנוגע לישראל.

לאחר ניצחונו של א-סייד בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית במישיגן באוגוסט, האשים אותו טראמפ בניסיון להסתיר את עוינותו כלפי ישראל וכלפי יהודים.

"האיש הזה שונא יהודים. מישהו אמר, 'או, זה קצת חריף'. לא, הוא שונא יהודים והוא שונא את ישראל... הוא אדם מלא שנאה. ועכשיו הוא מסתובב ואומר, 'לא, אני אוהב את כולם'. הוא לא אוהב את כולם. תבחרו בו לתפקיד. אתם תגלו מה הוא אוהב", אמר אז טראמפ.

הנשיא טען באותה עת כי א-סייד "לא אוהב את ישראל. הוא לא אוהב יהודים. הוא שונא אותם. הוא שונא אותם בלהט שבוער בליבו".

בעצרת שנערכה לקראת בחירות אמצע הכהונה, שבהן גבר א-סייד על המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס, מתח טראמפ ביקורת גם על מצביעים יהודים ששקלו לתמוך במועמד הדמוקרטי.

"כל יהודי שתומך באיש הזה צריך להתבייש בעצמו. לעולם אל תדברו איתם שוב", הכריז טראמפ.

"אני לא יכול להבין איך מישהו יהודי יכול אפילו לחשוב להצביע לאיש הזה", המשיך הנשיא והוסיף: "והוא יקבל קולות של כמה מהם".