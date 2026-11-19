נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (חמישי) כי קיימים סימנים לכך שאיראן בוחנת אפשרות לפתח נשק ביולוגי וכימי, לאחר שארצות הברית חסמה את דרכה להשגת נשק גרעיני. עם זאת, הוא הבהיר כי אין סיבה שתושבי וושינגטון הבירה יחששו ממתקפה מיידית.

בריאיון לרשת פוקס ניוז, במהלך ביקורו באסיה, התייחס טראמפ לדיווח של CNN שלפיו גורמים איראניים דנו באפשרות לבצע מתקפה בבירת ארצות הברית באמצעות "פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי.

"יש סימנים לכך שאיראן בוחנת גזים, בוחנת נשק ביולוגי, כי חסמנו בפניה את הדרך לנשק גרעיני. נשק גרעיני הרבה יותר קשה להשיג. והם בוחנים גז והם בוחנים את התחום הביולוגי, אתם יודעים, את הנשק הביולוגי. לא נעים. ודברים אחרים. ונראה. שנה חדשה עומדת להתחיל, ונראה מה יקרה אחרי 1 בינואר", אמר הנשיא.

טראמפ תקף את המשטר האיראני והאשים אותו בעוינות ממושכת כלפי ארצות הברית ובדיכוי אלים של אזרחיו.

"אבל הם מרושעים. אתם יודעים, אלה אנשים מרושעים. אנחנו לא התחלנו את המלחמה הזאת. המלחמה הזאת התחילה לפני 51 שנה... תסתכלו על המשחתת האמריקנית קול, שבה נהרגו 400 מהילדים שלנו, הספינה. תסתכלו על כל כך הרבה דברים. ורק תסתכלו על שמונת החודשים האחרונים. הם הרגו 75 אלף מפגינים. מי שמע אי פעם על דבר כזה? אתם יודעים, כשאנשים אומרים, 'מעניין למה האיראנים לא מפגינים', הם היו שמחים להפגין, אבל אי אפשר להפגין כשיש מולך שני מקלעים, קהל של אלפי אנשים, ופתאום מתחיל ירי ואנשים שוכבים מתים בכל מקום, ולך אין נשק", אמר.

כשנשאל אם תושבי וושינגטון צריכים להיבהל מהדיווחים על מתקפה איראנית אפשרית, השיב טראמפ בשלילה, אך הזהיר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה אם איראן תוציא לפועל מתקפה כזאת.

"אני לא חושב כך, לא. כלומר, תראו, אם זה אכן יקרה, נמחק אותם", אמר.

טראמפ אישר כי וושינגטון ממשיכה לקיים מגעים עם טהרן בנוגע להסכם אפשרי, אך הדגיש כי כל הסכם חייב להיות יציב וארוך טווח, באופן שיבטיח את המשכיותו גם לאחר חילופי ממשל בארצות הברית.

"כן, אנחנו מדברים איתם. אנחנו מדברים איתם. הם רוצים להגיע להסכם, אבל אני רוצה הסכם שיחזיק מעמד. אני רוצה הסכם שגם אם יהיה לנו נשיא טיפש, וזו אפשרות בהחלט סבירה, כי אתם רואים חלק מהאנשים שמתמודדים, אם יהיה לנו נשיא גרוע, נשיא חלש, אני רוצה הסכם שיהיה תקף בלי קשר לזהות הנשיא".

כשנשאל אם הכוחות האמריקניים יישארו באזור עד להשגת הסכם כזה, הבהיר טראמפ כי הפעילות הצבאית תימשך עד להכרעת המצב.

"כן, אני הולך לסיים את זה. בקרוב. כך או אחרת, נסיים את זה. הם רוצים להגיע להסכם, אבל אנחנו חייבים הסכם שיחזיק מעמד".

הנשיא טען כי הבנות קודמות עם איראן לא החזיקו מעמד, וכי יכולותיו הצבאיות של המשטר נפגעו קשות בעקבות הפעולות האמריקניות.

"מצבם לא טוב. לא נשאר להם כלום. המנהיגים שלהם חוסלו. הספינות שלהם הושמדו. המטוסים שלהם הושמדו. היו להם 289 מטוסים. כולם מוטלים על מסלולי ההמראה ברחבי איראן".

טראמפ שיבח במיוחד את המצור הימי האמריקני על איראן, ותיאר אותו כצעד היעיל ביותר שנקט צבא ארצות הברית.

"הצבא שלנו מדהים. המצור שהטלנו הוא היעיל ביותר, ולמען האמת, זה הדבר היעיל ביותר שעשינו. אף ספינה לא הצליחה לעבור במשך כל החודשים האלה", אמר.

הוא גם הביע הסתייגות ממזכר ההבנות שנחתם לפני כמה חודשים עם איראן, ורמז כי היה עדיף להתמקד בהסכם מחייב במקום בהבנות ראשוניות.

"אני אף פעם לא מאמין יותר מדי במזכרי הבנות. צריך ללכת ישר להסכם מחייב. תשכחו ממזכר ההבנות".

כשנשאל אם מזכר ההבנות היה טעות, השיב טראמפ: "זה עיכב קצת את הדברים. זו לא הייתה טעות. למעשה, הכרנו אותם היטב במהלך התקופה הזאת, ולמדנו שאי אפשר לסמוך עליהם".

דבריו נאמרו לאחר שמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר אתמול כי הרשויות בארצות הברית אינן מזהות איום מיידי על וושינגטון.

רוביו ציין כי סוכנויות המודיעין ממשיכות לעקוב אחר איומים אפשריים מצד איראן וגורמים עוינים נוספים, אך הטיל ספק באמינותם של גורמים המעבירים לתקשורת מידע מודיעיני לכאורה.

"אני לא חושב שיש איום מיידי כלשהו. אני חושב שיש איומים קיימים - שלא יהיה ספק, בין שמדובר במשטר האיראני ובין שמדובר בטרוריסטים ברחבי העולם, שאמרו שוב ושוב שהם רוצים לפגוע באמריקנים. האיראנים קוראים 'מוות לאמריקה' מאז 1979. אז אנחנו יודעים שיש גורמים שרוצים לפגוע בארצות הברית. אבל על הדיווח המסוים הזה אפילו לא אגיב, כי אני לא יודע מי מדליף לכם את הדברים האלה", אמר רוביו.