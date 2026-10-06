החלטת ארה"ב לפנות את מפציצי ה-B-1 האמריקניים מבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה התקבלה בעקבות מידע מודיעיני שלפיו משמרות המהפכה של איראן תכננו מתקפת רחפנים נגד המטוסים ונגד אנשי הצוות האמריקניים המוצבים בבסיס. כך דווח הלילה (שלישי) ב"ניו יורק טיימס", מפי גורמים אמריקניים ובריטיים.

לדברי הגורמים, הפעולה האיראנית שתוכננה הייתה חלק ממאמץ רחב יותר, שעשוי היה לכלול שיטות תקיפה שונות נגד מאות אנשי הצוות האמריקניים המוצבים בפיירפורד. המפציצים האמריקניים הוחזרו לארצות הברית במהלך סוף השבוע.

מוקדם יותר אמר סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, כי הפנטגון החליט לפנות את המטוסים "מתוך משנה זהירות, בניסיון להגן על החיילים שלנו". הוא האשים את איראן בניסיון לבצע פיגועי טרור נגד אמריקנים, אך סירב למסור פרטים על האיום הספציפי.

"אנחנו בהחלט חשים במידה רבה של ביטחון שהאיראנים מנסים לעשות את מה שהמדינה האיראנית עושה כבר 49 שנים, והוא לבצע פעולות טרור נגד ארצות הברית ונגד אנשים רבים אחרים", אמר ואנס לכתבים והוסיף: "אנחנו נוקטים משנה זהירות".

גם הנשיא דונלד טראמפ אישר הלילה כי איומים נגד המפציצים הובילו להחזרתם לארצות הברית. "היו כמה איומים", אמר טראמפ לכתבים. "למה שנשאיר אותם שם?", הוסיף, מבלי לפרט.

