שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה היום (שלישי) את צה"ל להגביר את הדריכות ברצועת עזה ולהיערך לכל תרחיש אפשרי לקראת 7 באוקטובר, שיחול מחר, בעקבות מידע על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועה.

כ"ץ הנחה להיערך לתרחישים המחמירים ולפעול בעוצמה מול כל מידע והתרעה שיתקבלו, במטרה לסכל איומים. ההנחיה ניתנה לצד הפעילות השגרתית שמבצע צה"ל ברצועה גם בימים אלה.

הוא שלח אזהרה לחמאס מפני תגובה קשה במקרה של פגיעה בכוחות צה"ל. "אם חלילה תהיה פגיעה בכוחותינו - מי שישלם את המחיר הכבד זה החמאס ואוכלוסיית עזה, מעבר לכל פרופורציות", מסר.

השר הדגיש כי מסר דומה הובהר גם השבוע במהלך ביקור שערך יחד עם ראש הממשלה במוצב כיסופים שבגבול רצועת עזה.

אתמול התייחס שר הביטחון לפעולות הצבא לחיסול המחבלים שהשתתפו במתקפה הרצחנית על עוטף עזה.

לדבריו, כ-4,000 מתוך 6,000 המחבלים שחצו את הגבול לישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר חוסלו עד כה, וכי כ-2,000 נוספים נותרו עדיין בחיים.

כ"ץ הבהיר כי מעבר ליעד של פירוק חמאס ופירוז הרצועה, ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא הנחו את מערכת הביטחון "לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים".