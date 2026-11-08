שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר היום (ראשון) כי המשימה מול איראן טרם הושלמה וכי טהרן פועלת לחדש את מאמציה להשגת נשק גרעיני.

בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מבצע קדש בהר הרצל בירושלים אר כ"ץ כי "המשימה מול איראן לא הושלמה. איראן מנסה לחדש את מאמציה להשגת נשק גרעיני, לצד מאמצים חמורים נוספים שמעמידים את מדינת ישראל בסכנה ממשית. לא נוכל להשלים עם איומים אלה".

בהמשך דבריו קרא שר הביטחון לאחדות לאומית לנוכח האתגרים הביטחוניים העומדים בפני ישראל.

"לקראת המשימות הגדולות שעוד לפנינו, אנחנו חייבים להיות מאוחדים - זה זמן של אחדות, של אחריות ושל ערבות הדדית", אמר.

כ"ץ הדגיש כי ההתמודדות עם האתגרים העתידיים תחייב הן עוצמה צבאית והן חוסן לאומי. "כדי לעמוד במשימות הגדולות נזדקק לכל עוצמתו של צה"ל ולכל חוסנו של העם", סיכם.

קריאתו של כ"ץ לאחדות מגיעה לאחר שאמש פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו סרטון שבו הזהיר מפני האפשרות להקמת ממשלה חלופית כבר בשבוע הקרוב, וקרא למפלגות המחנה הלאומי ולמפלגות הציוניות להתאחד במסגרת ממשלת אחדות לאומית.

"עם ממשלה כזאת ישראל פשוט לא תשרוד", אמר נתניהו בהתייחסו לאפשרות של הקמת ממשלה הנשענת על מפלגות שלטענתו תומכות בטרור. "ולכן יש רק ברירה אחת. לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית".

נתניהו טען כי יש מי שמתכוונים להשביע במהירות ממשלה חדשה שתהיה תלויה בתמיכת מפלגות ערביות, והזהיר מפני השלכותיה הביטחוניות.

"ממשלה שתלויה בתומכי חמאס לא תילחם בחמאס", אמר, וטען כי ממשלה כזו תתקשה להתמודד גם עם האיום האיראני ולהעניק גיבוי לחיילי צה"ל בלחימה בעזה ובלבנון.

בהמשך הזהיר נתניהו מפני פגיעה בביטחון הפנים ובאופייה היהודי של המדינה, וטען כי ממשלה שתישען על גורמים אסלאמיסטיים עלולה להביא להתגברות האלימות בערי ישראל.

מנגד, קרא להקמת ממשלת אחדות שתכלול את כלל מפלגות המחנה הלאומי והמפלגות הציוניות, שלדבריו תוכל להתמודד עם האיום האיראני ולחזק את ביטחון המדינה.

"אני קורא לכולם לגלות אחריות בשעה מאוחרת זו", אמר נתניהו בסיום דבריו. "זהו צו השעה, זהו צו הקיום שלנו".