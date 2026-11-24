שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בתדרוך מיוחד לעיתונות כי איראן החלה לפתח ולייצר נשק כימי, במטרה להשיג יכולת שוברת שוויון מול ישראל באזור ובזירה הבינלאומית בעקבות המכות שספגה במלחמה.

"איראן נמצאת בתהליך של פיתוח וייצור נשק כימי. אנחנו יודעים, ארה"ב יודעת, מדינת ישראל לא תאפשר להם להגיע ליכולת כזאת", אמר שר הביטחון.

לדברי כ"ץ, התהליך החל לאחר הפגיעה שספגה איראן במהלך המלחמה וההבנה של ראשי המשטר כי הם זקוקים ליכולת שתאזן את כוחה של ישראל. "הם יצאו מהמנהרות, ראו מה שקרה להם, והחלו בתהליך".

כ"ץ העריך כי הסבירות שאיראן תעשה שימוש בנשק הכימי גבוהה והבהיר כי לצד האיום הגרעיני ואיומי הטרור, מדובר כעת בסכנה חמורה. "האיום הכימי הוא איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל", הדגיש. "אם יתקפו אותנו בנשק כימי - זה יהיה כישלון. האחריות שלי היא למנוע את זה, זה השיקול היחיד. שום דבר לא יעמוד מול זה".

שר הביטחון הסביר כי המידע על האיום הכימי נשמר בסוד במשך תקופה ארוכה, אולם לאחר שהנושא עלה בתקשורת הבינלאומית, החליט לדבר עליו בגלוי.

לדבריו, איראן פועלת גם להרחבת טווח הטילים שלה באופן שיאיים על מדינות אירופה. במקביל, המשטר האיראני פועל לפגיעה בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בבכירים אמריקנים ובבכירים ישראלים. "יש סכנה לנשיא ומשפחתו", אמר כ"ץ. "ניתנה שם הוראה לחסל אותם".

על רקע האיום המתפתח באיראן התייחס שר הביטחון בחריפות לדבריו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון, אביגדור ליברמן, שקבע כי אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יורה על תקיפה עצמאית באיראן, תהיה זו "פקודה בלתי חוקית בעליל".

"אשתמש במילים קשות", אמר כ"ץ. "זו המרדה, הסתה, דברים חסרי שחר. זו חרפה וזו בושה ופגיעה בלכידות".

שר הביטחון הדגיש כי השיקולים שינחו אותו בנוגע לפעולה באיראן יהיו ביטחוניים בלבד וכי קיימת תמימות דעים בנושא עם צמרת צה"ל.

"אם צריך לפעול, לא מעניין אותי אופוזיציה, קואליציה. הרמטכ"ל איתי, כולם מיושרי קו בנושא הזה".

כ"ץ התייחס גם לדיווחים על תוכניות לתקיפה באיראן לפני הבחירות בישראל ודחה את הטענות בדבר פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בסוגיה.

"אין פערים עם צה"ל. לא הנחנו את צה"ל לתקוף לפני הבחירות. זה היה טראמפ שתכנן וראש הממשלה הבהיר לו שלא טוב שזה יקרה לפני הבחירות", אמר. "בכל התקופה האחרונה צה"ל לא קיבל פקודה לתקוף. טראמפ יזם וטראמפ ביטל".

לדברי שר הביטחון, הן צה"ל והן פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ערוכים לתקיפה באיראן. "האיש שיקבע אם זה יקרה זה הנשיא טראמפ", הבהיר.

כ"ץ סיפר על שיחת וידאו שקיים ראש הממשלה עם בכירי הממשל האמריקני, שבמהלכה הציגו נציגי מערכת הביטחון הישראלית את מכלול השיקולים המצדיקים, לעמדתם, תקיפה באיראן. שר הביטחון הביע את עמדתו כי רק נתניהו יודע להוביל את מערכת היחסים עם האמריקנים באופן שמאפשר את שיתוף הפעולה הביטחוני שנרקם בשנים האחרונות.

באשר למטרותיה של פעולה נוספת באיראן, הגדיר כ"ץ את החלשת המשטר כ"מטרה הכרחית" ואת הפלתו כ"יעד סופי". "תקיפה באיראן תחליש את המשטר ויכולה לקדם את הפלת המשטר", הסביר.

כשנשאל האם ישראל עשויה לצאת לתקיפה עצמאית, ללא השתתפות אמריקנית, הבהיר כ"ץ כי לצה"ל יש יכולת לפעול לבדו, אך העדיפות היא לפעולה משותפת. "הכל מתואם, יש שיח עם הנשיא, המטרה היא לעבוד יחד. לצה"ל יש את היכולת לתקוף לבד. בנסיבות האלה, כשיש שותפות עם האמריקאים, מטרת העל היא לפעול יחד".

על רקע הביקורת בארצות הברית הדגיש שר הביטחון: "לא גררנו את ארה"ב למלחמה, ואנחנו לא גוררים אותה למלחמה".

חיזבאללה לא מעוניין להצטרף למלחמה

במהלך התדרוך חשף שר הביטחון כי בחיזבאללה התקבלה החלטה שלא להצטרף למלחמה נוספת בין ישראל לאיראן, אם זו תפרוץ. לדבריו, בארגון אף העבירו מסרים למשטר האיראני שבהם קראו לו להימנע מעימות נוסף.

לצד זאת, הבהיר כ"ץ כי צה"ל נערך לאפשרות של תמרון קרקעי בלבנון במקרה שבו חיזבאללה יתקוף את ישראל. "הם יודעים שאנחנו מתכוונים לזה", אמר.

שר הביטחון התייחס לתוכנית הרמטכ"ל לצמצום הכוחות בצה"ל ועדכן כי אישר אותה, תוך שהוא מדגיש שאין במהלך כדי לשנות את מדיניות ההחזקה באזורי הביטחון. "זה לא משנה מטר אחד מבחינת ההיערכות בגזרות השונות - סוריה, לבנון ועזה. אין כאן שום מסר של יציאה מאזורי הביטחון".

כ"ץ הציב את המשך ההחזקה באזורי הביטחון גם כתנאי להקמת ממשלת אחדות בעתיד. "תנאי לממשלת אחדות הוא אימוץ המדיניות של שמירת אזורי הביטחון, כפי שהושג באמצעות חיילי צה"ל ובהחלטות מדיניות. זה הלקח העיקרי מ־7 באוקטובר - שחייבים להיות שם".

כשנשאל האם להערכתו הקמת ממשלת שינוי תוביל לנסיגה מאזורי הביטחון, השיב: "אני חושש שכן".

בצל הדיווחים והאיומים הבהיר השר כי למרות שממשלה צרה עם תמיכת רוב העם יכולה לפעול, "בנסיבות שנוצרו עדיף ממשלת אחדות שתתרום בצורה טובה יותר למימוש התכניות הביטחוניות".

למעלה מ-90% מהמנהרות בעזה סוכלו

שר הביטחון עדכן גם על פריסת אמצעים להתמודדות עם איום הרחפנים מבוססי הסיב האופטי בגבול הצפון וציין כי האמצעים נפרסים גם ברצועת עזה.

באשר לפעילות ברצועה, אמר כ"ץ כי ישראל מבצעת מדי יום פעילות יזומה הכוללת תקיפות וחיסול מחבלים. לדבריו, ההערכה כיום היא כי למעלה מ־90% מהמנהרות ברצועת עזה סוכלו.

שר הביטחון נשאל האם ארצות הברית מפעילה לחץ על ישראל לקדם את שיקום הרצועה עוד לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. בתשובתו הבהיר כי גם האמריקנים קיבלו את העיקרון שעליו עומדת ישראל: "לא תהיה נסיגה ושיקום עד שלא יהיה פירוק חמאס ופירוז הרצועה".

כ"ץ מזהיר את הרשות הפלסטינית: "תהיה מלחמה"

בזירת יהודה ושומרון הציג שר הביטחון את מבצע "שאגת יהודה" בחברון, שנערך בתגובה לפיגוע הירי בצומת יהודה, כמודל לפעילות צה"ל בעקבות אירועים דומים בעתיד.

כ"ץ אמר כי הוא רואה במבצע כלי אופרטיבי המאפשר לצה"ל לפעול בחופשיות נגד תשתיות הטרור ולייצר הרתעה. "הייתה התלבטות מה לעשות והתעקשתי שזו תהיה הפעולה. דו"ח השב"כ מוכיח שזו פעולה שמייצרת הרתעה", סיפר.

באשר לעתידה של הרשות הפלסטינית הבהיר שר הביטחון כי ישראל אינה מעוניינת לפרק אותה, אולם עליה לעמוד בהתחייבויותיה. "לא מפרקים את הרש"פ, אבל צריך לכופף אותם למה שהוגדר בהסכם הראשוני".

עם זאת, כ"ץ הזהיר כי במקרה של הפניית נשקם של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים נגד ישראל, או אם תתגבש הערכה כי מהלך כזה עומד להתרחש, התגובה הישראלית תהיה נרחבת.

"במקרה של 'היפוך קנים' או הערכה שזה הולך לקרות - תהיה מלחמה, לא פעולה קטנה", אמר כ"ץ והוסיף כי קיימת תוכנית למלחמה שבה תוגדר הרשות הפלסטינית כאויב. "אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אבל אם צריך, הכול יופעל נגדם".

שר הביטחון התייחס לסבבי המינויים בצה"ל והביע שביעות רצון מתפקודה של הצמרת הצבאית, כמו גם מהשינויים במערכת המשפטית הצבאית. "אני גאה בצמרת צה"ל. צה"ל התקפי ונחוש. המערכת המשפטית נוקתה, היא פועלת למען החיילים ולא נגדם".

בסוגיית עתיד הסיוע הביטחוני האמריקני העריך כ"ץ כי שינויים במתכונת הסיוע לא יפגעו ביכולתה של ישראל לרכוש אמצעי לחימה, לפתח יכולות חדשות ולקדם את בניין הכוח של צה"ל. עם זאת, לדבריו, ייתכן שבעתיד יתבססו היחסים הביטחוניים עם ארצות הברית יותר על שיתופי פעולה ופחות על מודל המענקים הנהוג כיום.