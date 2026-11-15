שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (ראשון) את האפשרות לצרף את מפלגת רע"ם לקואליציה עתידית, והזהיר כי שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות שלטענתו קשורות לתנועת האחים המוסלמים עלול להוביל להשלכות חמורות על ביטחון ישראל.

בדבריו התייחס כ"ץ להחלטת מצרים להוציא את תנועת האחים המוסלמים מחוץ לחוק, והציג אותה כדוגמה לפער בין היחס לתנועה במדינות ערב לבין הנכונות של גורמים פוליטיים בישראל לשתף פעולה עם מפלגות המזוהות עמה.

לדברי שר הביטחון, האחים המוסלמים במצרים פועלים בשיתוף חמאס וגורמים המזוהים עם התנועה בטורקיה בניסיון לקדם מהפכה נגד שלטונו של נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי.

כ"ץ טען כי ראש מודיעין החוץ של חמאס, חאלד ענאם, מעורב בקידום ובמימון הפעילות, תוך שיתוף פעולה עם גורמים במשטר האיראני. עוד ציין כי ארצות הברית ומדינות ערביות נוספות בירכו על הצעד שנקטה מצרים.

בהמשך עבר כ"ץ לבקר את המערכת הפוליטית בישראל, ובפרט את האפשרות לשלב את רע"ם, בראשות מנסור עבאס, בממשלה.

"רק כאן בישראל יש מי שפועל, גם אחרי אירועי ה-7 באוקטובר, לצרף לקואליציה ולממשלה את תנועת האחות של החמאס", אמר.

כ"ץ תקף את עבאס וטען כי הוא אינו מוכן להגדיר את חמאס כארגון טרור, וכי מפלגתו מזוהה עם אידיאולוגיה השואפת להפוך את ישראל לחליפות אסלאמית.

שר הביטחון החריף את אזהרתו וטען כי גורמים המוכנים לפעול להפלת השלטון במצרים בשם אידיאולוגיה אסלאמית קיצונית עלולים לפעול באלימות גם נגד ישראל.

"מי שמוכנים להפיל את נשיא המדינה הערבית הגדולה והחזקה ביותר בשם אידיאולוגיה איסלאמית קיצונית, לא יהססו לטבוח במדינה היהודית אם יתאפשר להם", הזהיר.

בסיום דבריו קרא כ"ץ לגבש הסכמה פוליטית רחבה שתשלול שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות שלטענתו מקיימות קשרים עם אויבי ישראל.

"חייבת להיות הסכמה לאומית רחבה שלא לשתף פעולה בשום דרך עם מפלגות ערביות איסלאמיסטיות ולאומניות שמקיימות קשר עם אויבי ישראל ופועלות להשמדתה", אמר. "אני מזהיר מההשלכות החמורות של המהלך על ביטחון ישראל".