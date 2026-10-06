האם מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר תפעל לביטול הסכמי אוסלו וליישוב השטחים הפתוחים בשטחי A ו-B? ערוץ 7 הפנה את השאלות הללו למפלגה פעמיים, אך בשתי התגובות שהתקבלו היא לא מסרה תשובה ישירה.

הפנייה למפלגה נעשתה בעקבות מכתב ששיגרו ההורים השכולים מ"פורום הביתה" לראשי המפלגות, ובו דרשו מהם להציג תוכנית מעשית לביטול חלוקת השטח שנקבעה בהסכמי אוסלו ולחזרה לשטחים הפתוחים בשטחי A ו-B ביהודה ושומרון.

כמה מראשי המפלגות כבר הציגו את עמדתם בסוגיה. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר הצהירו כי יפעלו לביטול הסכמי אוסלו ולהרחבת ההתיישבות בשטחים הללו. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג תוכנית הכוללת הכנסת הליגיון הירדני לשטח, ואילו יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הציג עמדה הפוכה והבהיר כי בכוונתו לפנות גם חוות חקלאיות חוקיות בשטחי C.

לעומת זאת, ב"עמך ישראל" לא השיבו ישירות לשאלות שהפנה ערוץ 7 בנוגע לביטול הסכמי אוסלו ולעתיד השטחים הפתוחים ב-A וב-B.

בתגובה הראשונה שמסרה המפלגה פורטה שורה של צעדים ביטחוניים ואזרחיים, ובהם סיכול תשתיות טרור, החרמת כספי טרור, חיזוק הנוכחות לאורך גבול ירדן ובמרחב התפר וכן "חיזוק המשילות והאכיפה בשטחי C". עוד התחייבה המפלגה לקדם את ההתיישבות, להרחיב יישובים וחוות חקלאיות ולהשקיע בתשתיות ובאזורי תעשייה.

אלא שהתגובה לא כללה התייחסות מפורשת לשטחי A ו-B או לשאלה האם המפלגה תתמוך בביטול הסכמי אוסלו. בעקבות זאת פנה ערוץ 7 פעם נוספת לדוברות המפלגה והבהיר כי השאלות הללו נותרו ללא מענה.

בתגובה השנייה חידדה "עמך ישראל" את עמדתה המדינית והצהירה לראשונה במענה כי היא "תומכת בהחלת ריבונות על יהודה ושומרון". עם זאת, גם בתגובה זו לא נאמר האם המפלגה תפעל לביטול הסכמי אוסלו והאם היא תומכת ביישוב השטחים הפתוחים בשטחי A ו-B - שתי הסוגיות שהוצבו במוקד פניית "פורום הביתה".

בתגובתה הראשונה מסרה מפלגת "עמך ישראל": "מפלגת עמך ישראל מתנגדת באופן נחרץ למדינה פלסטינית. יוסף חדאד ופלר חסן-נחום הם לוחמי הסברה שנאבקו במשך שנים על שמה של מדינת ישראל בזמן שההסברה הישראלית לא הייתה קיימת, ושניהם מתנגדים למדינה פלסטינית. יו"ר המפלגה וינטר מסר היום כי הוא גאה ביכולת לשנות עמדות לכיוון הנכון. מי שלא שינה את עמדותיו אחרי ה-7 באוקטובר הוא בור וטיפש. יש מי שמסתכלים על העבר, אנחנו לומדים מהעבר כדי לתקן את העתיד. לא תהיה פה מדינה פלסטינית לעולם, לא ייכנסו משאיות לעזה, אנחנו נדאג שתהיה הכרעה והגירה מרצון.

"המדיניות של עמך ישראל ביהודה ושומרון תתמקד קודם כל בביטחון ובחיזוק האחיזה הישראלית בשטח. נפעל לסיכול תשתיות טרור באופן יזום ורציף, להחרמת כספי טרור, להריסת מבנים המשמשים לפעילות עוינת ולסגירת ארגונים תומכי טרור. במקביל, נחזק את הנוכחות לאורך גבול ירדן ובמרחב התפר כדי לסכל הברחות אמל"ח ומעבר מסתננים, ונפעל לחיזוק המשילות והאכיפה בשטחי C.

"לצד הביטחון, נקדם את ההתיישבות והפיתוח באזור באמצעות האצת ההתיישבות, הרחבת יישובים וחוות חקלאיות תוך הסרת חסמים בירוקרטיים וחיזוק הנוכחות בשטח. נשקיע גם בתשתיות, בכבישים ובצירי תחבורה שיחברו את האזור למרכז הארץ, ונפתח אזורי תעשייה ותעסוקה שיחזקו את הכלכלה המקומית. במקביל, נפעל בזירה המדינית וההסברתית כדי להציג את צורכי הביטחון של ישראל ולבסס תמיכה במדיניותה".

לאחר הפנייה הנוספת של ערוץ 7 מסרה המפלגה: "מפלגת עמך ישראל מתנגדת באופן נחרץ למדינה פלסטינית ותומכת בהחלת ריבונות על יהודה ושומרון. יוסף חדאד ופלר חסן-נחום הם לוחמי הסברה שנאבקו במשך שנים על שמה של מדינת ישראל בזמן שההסברה הישראלית לא הייתה קיימת, ושניהם מתנגדים למדינה פלסטינית. מי שלא שינה את עמדותיו אחרי ה-7 באוקטובר הוא בור וטיפש. לא תהיה פה מדינה פלסטינית לעולם, לא ייכנסו משאיות לעזה, אנחנו נדאג שתהיה הכרעה והגירה מרצון".