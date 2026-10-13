השר בצלאל סמוטריץ׳ באירוע הבחירות של ערוץ 7

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', חשף בריאיון מיוחד בוועידת ערוץ 7 כי הציע לתא"ל במיל' עופר וינטר את המקום הראשון ברשימת מפלגתו לקראת הבחירות הקרובות.

במקביל הזהיר כי התמודדות עצמאית של וינטר עלולה להביא לאובדן קולות בגוש הימין ואף לסייע להקמת ממשלת שמאל.

בריאיון התייחס סמוטריץ' למצב מפלגתו בסקרים, למתיחות סביב גיוס החרדים, לאפשרות לשיתוף פעולה עם גדי איזנקוט ולמשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בפתח הריאיון נשאל סמוטריץ' מדוע מפלגתו מתקשה להתרומם בסקרים, למרות ההישגים בתחומי ההתיישבות, הביטחון והכלכלה.

"הציבור הדתי-לאומי ודאי לא כפוי טובה. להערכתי, ברובו הגדול הוא יצביע לנו", השיב. "הוכחנו גם עמוד שדרה אידיאולוגי, עוד מאז העמידה נגד ממשלה עם מנסור עבאס, ועכשיו לאורך המלחמה, מול לחצים אדירים מבית ומחוץ".

לדבריו, מפלגתו ייצגה את ערכי הציבור הדתי-לאומי בתחומי המלחמה, הכלכלה, ההתיישבות והזהות היהודית. עם זאת, הוא הכיר בכך שקיימת ביקורת גם בקרב מצביעיו.

"זה ציבור מאוד דעתן, מאוד אידיאליסט, מאוד חושב. יש לו כאבי בטן, וחלקם צודקים", אמר.

סמוטריץ' הודה כי גם הוא מוטרד מסוגיית גיוס החרדים. "שלי לא כואבת הבטן על החרדים ועל הגיוס? כואבת", אמר, אך הבהיר כי לדעתו יש לבחון את הסוגיה בהקשר הרחב של הרכב הממשלה הבאה.

בהמשך התבקש לציין דבר אחד שהוא מצטער עליו במהלך ארבע שנות כהונתו. סמוטריץ' מנה בין היתר את הקושי למנות רבנים מהציונות הדתית ואת אי-ההצלחה בקידום חוק הגיוס. "לא הצלחנו במינוי מספיק רבנים ציונים-דתיים. קח את סוגיית גיוס החרדים. אני חושב שאתה מכיר את עמדתי. היינו צריכים להעביר את החוק שעמד על הפרק. אם היינו מעבירים אותו לפני שנתיים, היו כבר אלפי חרדים בצבא", טען.

לדבריו, החוק היה עשוי להעניק לגיטימציה מצד ההנהגה החרדית לגיוס צעירים, ולאפשר לממשלה לקדם תוכנית רחבה יותר לשילובם בצה"ל. "אנחנו מחויבים לייצר שינוי היסטורי בשילוב החרדים, גם בצבא וגם בשוק התעסוקה. צריך לעשות את זה ביחד, בשלבים, בתהליך, בהידברות, לא במלחמות, לא במאבקים, לא בכוח", אמר.

הוא הוסיף כי מפלגות השמאל עשויות, לשיטתו, להעניק לחרדים ויתורים משמעותיים בתחום הגיוס כדי להקים ממשלה חלופית. "השמאל ייתן לחרדים עולם ומלואו, פטור מלא, אם זה מה שיעמוד בינו לבין החלפת ממשלת הימין", טען.

בהמשך הריאיון נשאל סמוטריץ' על סיכוייו של עופר וינטר לעבור את אחוז החסימה. תשובתו הייתה חד-משמעית. "שום סיכוי בעולם. שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה", הצהיר.

סמוטריץ' טען כי הסקרים המעניקים לווינטר סיכוי להיכנס לכנסת מנפחים את כוחו באופן מלאכותי, במטרה לגרום לאובדן קולות בגוש הימין. "יש לי הרבה מה להגיד על המסרים הסותרים שלו, על הסיסמאות ועל הגמגומים. שים את זה רגע בצד, הוא לא עובר את אחוז החסימה", אמר.

"אני אומר לעופר, ואני אומר בעיקר לאנשים שמקיפים אותו, כי לצערי אני לא רואה שהוא מקשיב: אל תהיו התחיה של 2026", אמר, בהתייחסו למפלגת התחיה שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות 1992.

סמוטריץ' הזהיר את וינטר ואנשיו מפני ההשלכות האפשריות של התמודדות עצמאית. "אל תיקחו את האחריות שעל הגב שלכם יעלה השמאל. אתם תיזכרו לדיראון עולם", אמר.

כאשר נשאל אם אכן הציע לווינטר את המקום הראשון ברשימת הציונות הדתית, אישר זאת ללא היסוס. "בוודאי, בוודאי", השיב. הוא הוסיף כי תמך גם באפשרות של ריצה משותפת עם איתמר בן גביר, מתוך רצון למנוע מאבקים פנימיים בגוש הימין.

"אני מבין את גודל השעה. אני חושב שאחדות המחנה היא הדבר הכי חשוב כרגע", אמר. לדבריו, אין משמעות של ממש להעברת חצי מנדט ממפלגה אחת לאחרת בתוך המחנה, ויש להתמקד בהגדלת שיעור ההצבעה.

בהמשך הריאיון עלתה האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם גדי איזנקוט לאחר הבחירות. סמוטריץ' מתח ביקורת על יו"ר מפלגת ישר, והזכיר את הצטרפותו לממשלת החירום בתחילת המלחמה. "כשאיזנקוט נכנס לקואליציה בתחילת המלחמה, בצדק וטוב שהוא עשה את זה, הייתה לו רק דרישה אחת: לא תיקים, לא קווי יסוד, שאני אצא מקבינט המלחמה", טען.

לדבריו, הדרישה להוציאו מהקבינט עמדה בניגוד לקריאות לאחדות לאומית. "אני, שמייצג את הלוחמים, ואתה יודע שכוחותינו נמצאים בשדות הקרב בצורה חסרת פרופורציה לחלק שלנו באוכלוסייה, אני לא יכול לשבת? זה לא נקרא אחדות", אמר.

סמוטריץ' טען כי החרמות הפוליטיים אינם מגיעים ממחנהו. "אנחנו מעולם לא החרמנו. כל החרמות באות מהצד השני", אמר, והבהיר כי מפלגתו אינה פוסלת הצטרפות של גורמים נוספים לממשלה שתאמץ את קווי היסוד שלה.

במהלך הריאיון התייחס שר האוצר גם למשפט נתניהו, והביע הערכה אישית לראש הממשלה על התמודדותו עם ההליך המשפטי לצד ניהול המדינה בתקופת המלחמה. "אין לי מושג מה כתוב בתיק", הבהיר, אך טען כי במהלך החקירה נעשו עבירות פליליות ותרגילי חקירה פסולים שנועדו להפליל את נתניהו.

"אני רוצה להעריך מאוד את נתניהו. אני לא יודע אם אני הייתי מסוגל לעבור את מה שהוא עבר. הוא ומשפחתו כל כך הרבה שנים של רדיפה", אמר.

סמוטריץ' סיפר כי במהלך המלחמה השתתף עם נתניהו בדיונים שנמשכו עד השעות הקטנות של הלילה, בעוד ראש הממשלה נדרש להתכונן במקביל לעדותו בבית המשפט. "סיימתי איתו במלחמה הזאת דיונים בשתיים ושלוש לפנות בוקר, ערב המלחמה באיראן, ואז הוא הולך להכין את הדיונים כדי להגיע לעדות בבוקר. זה פשוט מדהים", אמר.

לקראת סיום הריאיון חזר סמוטריץ' לשאלת מצבה של הציונות הדתית בסקרים ולאפשרות להרחיב את הרשימה כך שתייצג קהלים נוספים בציבור הדתי-לאומי. "עזוב את הסקרים. מספידים אותנו תמיד. אני מעריך שאנחנו נהיה מפלגה גדולה, חזקה ומשמעותית", אמר.

לדבריו, לאורך השנים ניסה לאחד את חלקיו השונים של הציבור הדתי-לאומי, ואף פתח את מפלגתו למפקד ולפריימריז כדי לאפשר השתתפות רחבה יותר. "הייתה לי מפלגה ששלטתי בה בצורה מצוינת, פתחתי אותה למפקד ולפריימריז. עשיתי צעד שפוליטיקאי נורמלי לא עושה כדי לפתוח את הדלת לכולם", אמר.

סמוטריץ' הביע ביטחון כי חלקים נרחבים מהציבור הדתי-לאומי יתמכו במפלגתו ביום הבחירות, למרות הביקורת וההתלבטויות. "אני מעריך שבסופו של דבר הוא יחזור הביתה, ולא רק הוא, אלא המון אנשים שמזדהים עם עולם הערכים שלנו, עם העשייה, עם התוצאות ועם ההתחייבויות העתידיות שלנו", אמר.

את דבריו חתם בהצהרה כי מבחינתו, הצלחת גוש הימין חשובה יותר מגודלה של מפלגתו. "מה שחשוב עכשיו זה לא המפלגה שלי, מה שחשוב זה שהמחנה הלאומי מנצח, מה שחשוב זה שמדינת ישראל מנצחת", אמר.