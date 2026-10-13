יו"ר מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע היום (שלישי) כי לא יחתום על הסכם עודפים עם מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר.

בהודעה קצרה שפרסם ברשת X הבהיר בן גביר כי אינו מתכוון לקדם הסכם עודפים בין שתי המפלגות לקראת הבחירות. "וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו הסכם עודפים", כתב.

התגובה מצד מפלגת "עמך ישראל" לא איחרה להגיע. במפלגה תקפו את סגנונו של בן גביר והאשימו אותו בהתנהלות הפוגעת, לטענתם, במחנה הימין.

"איתמר, תתבגר. לאנשים נמאס מהגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת", נמסר מטעם המפלגה.

בהמשך התגובה התייחסו במפלגתו של וינטר גם להשלכות האפשריות של ההחלטה על קולות הבוחרים. "לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות - ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח", תקפו.

"במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים. לא פלא שאנשי ימין רבים כל כך סולדים מהדרך הזאת", לשון תגובתך "עמך ישראל".