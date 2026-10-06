נתניהו: "חמאס ינסה לאתגר אותנו לקראת הבחירות" צילום: לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר היום (שלישי) בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה, להערכתו, לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות במטרה להשפיע עליהן.

נתניהו הבהיר כי ישראל נערכת לתרחיש כזה ואיים בתגובה קשה אם הארגון ינסה לממש אותו. "דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת".

את דבריו פתח ראש הממשלה בהתייחסות לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. "בערב השבעה באוקטובר אנחנו זוכרים ביגון ובכאב את גיבורינו שנפלו במלחמת התקומה ואת אחינו ואחיותינו שנפלו בטבח הנורא בעוטף עזה", אמר.

נתניהו ציין כי במהלך שלוש שנות המלחמה חוסלו 4,000 מתוך 6,000 המחבלים שלדבריו השתתפו במתקפת 7 באוקטובר. "לאף אחד מהם אין חסינות. נגיע לכולם ושלטון החמאס בעזה ימוגר", הצהיר.

בהמשך טען ראש הממשלה כי בשלוש השנים האחרונות חל שינוי במאזן הכוחות האזורי. "הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם", אמר.

הוא התייחס גם לשיקום יישובי עוטף עזה ואמר כי 90% מהתושבים חזרו לבתיהם וכי תושבים נוספים הצטרפו לאזור. הוא ציין את הבנייה והשיקום בערים, בקיבוצים ובמושבים ואת הגעתם של זוגות צעירים להתגורר באזור. "זהו ניצחון הרוח על הרוע, ניצחון ישראל על אויביה", אמר, והוסיף כי תהליך דומה מתרחש גם בצפון.

בסיום דבריו הפנה נתניהו אזהרה רחבה יותר לאויבי ישראל: "תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה. אל תתעסקו איתנו".