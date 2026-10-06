בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אישר היום (שלישי) לנהל תביעה ייצוגית נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה, בעקבות טענות של עובדים כי הרשת ניכתה ממשכורותיהם סכומים שנמצאו חסרים בקופות שבהן עבדו.

ההחלטה אינה מכריעה עדיין בתביעה עצמה, אך בית הדין קבע כי קיימת אפשרות סבירה שההליך יסתיים בהכרעה לטובת קבוצת הקופאים והקופאיות בכל הנוגע לטענה להפרת חוק הגנת השכר.

את ההליך יזמו מאיר אדרי וברוך שאלתיאל, שעבדו כקופאים ברשת. לטענתם, כאשר בתום משמרת התגלה פער בין הסכום שהיה אמור להימצא בקופה לבין הסכום שנמצא בפועל, במקרים מסוימים נדרש הקופאי לשאת בחוסר והכסף נוכה משכרו.

השניים טוענים, כך לפי דיווח ב'גלובס', כי מדובר בשיטה המנוגדת לחוק, ומבקשים במסגרת התביעה להפסיק את הניכויים, להשיב לעובדים כספים שנגבו מהם ולהשלים בהתאם גם זכויות סוציאליות שנפגעו כתוצאה מהניכוי.

המחלוקת המרכזית נגעה לפרשנות חוק הגנת השכר. החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, לנכות משכרו של עובד חוב כלפי המעסיק כאשר קיימת התחייבות בכתב. ברמי לוי טענו כי חוסר כספי בקופה יכול להיחשב לחוב כזה, בפרט כאשר העובד חתם ואישר את הניכוי.

בית הדין לא קיבל את הפרשנות הזו בשלב אישור התביעה. השופטת רחל בר"ג-הירשברג ונציגי הציבור קבעו כי חוסר בקופה אינו הופך מעצם קיומו ל"חוב" של העובד שניתן לגבות ישירות ממשכורתו.

לפי ההחלטה, מנגנון הניכוי הקבוע בחוק נועד לחובות ברורים, קצובים ומוכחים שאינם שנויים במחלוקת, ולא למצבים שבהם יש צורך לברר תחילה מדוע נוצר החוסר ומי נושא באחריות לו.

בפני בית הדין הוצגו מגוון מצבים שעלולים ליצור פער בקופה בלי שמדובר בהכרח בהתנהלות מכוונת מצד הקופאי: טעות בעת ביצוע עסקה, מסירת עודף שגוי, קבלת שטר מזויף מלקוח או היסח דעת במהלך העבודה.

הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה כוללת קופאים וקופאיות שעבדו ברשת במהלך שבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ואשר עומדים בתנאים שנקבעו בהחלטה.

בית הדין חייב את הרשת לשלם 25 אלף שקלים שכר טרחה לבאי כוח התובעים וכן 8,000 שקלים לתובעים הייצוגיים.