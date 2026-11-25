מי ישלם את המחיר על התיק הפיקטיבי נגד נתניהו

הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם היום (רביעי) סרטון תחת הכותרת "עשר שנים של התעללות במדינה", שבו תקף בחריפות את הפרקליטות ואת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות הדברים החריגים שהשמיעו שופטי משפט נתניהו.

"היועצת המשפטית לממשלה ידעה טוב מאוד למה היא מתחמקת מלהגיע לבית המשפט", פתח סגל את דבריו.

לדבריו, "השופטים היום, לא הרכב מקל, אומרים לה בעברית פשוטה: אל תבלבלו לנו את המוח עם תיק 4000 ואל תבזבזו את הזמן עם תיק 2000, כי לא תרשיעו אותו לא בשוחד ובמרמה ובהפרת אמונים בתיק של וואלה ובזק, וגם בשיחות עם נוני מוזס - שם הם אומרים לא ברור בכלל מה העבירה".

סגל הוסיף כי "גם בתיק 1000 זה עוד רחוק, רחוק מאוד מלהיות מוכרע".

בהמשך התייחס סגל לשנים הארוכות שבהן מתנהלים ההליכים המשפטיים נגד נתניהו וטען כי התוצאה אינה מצדיקה את המחיר ששילמה המדינה.

"אז עם מה נשארנו? יצאנו לדרך לפני למעלה מ-11 שנה עם שורה של חקירות ואישומים ובדיקות וסעיפים מסמרי שיער, ונשארנו כמעט עם כלום ושום דבר", אמר.

סגל המשיך בשורת שאלות על השלכות הפרשה על המערכת הפוליטית בישראל: "מי יחזיר למדינה את השנים האבודות? מי יחזיר לה את הררי הכותרות? את המשבר הפוליטי? את הכאוס החוקתי? מי יחזיר לה חמש מערכות בחירות שנגרמו במידה רבה בגלל כתב האישום נגד נתניהו? מי?"

בסיום הסרטון הפנה סגל ביקורת אישית כלפי בכירי מערכת המשפט שהיו מעורבים בהליכים נגד נתניהו לאורך השנים. "שי ניצן מהספרייה הלאומית? אביחי מנדלבליט שהוא כבר פנסיונר עם שקית?", שאל.

לאחר מכן פנה ליועצת המשפטית לממשלה: "ואולי גלי בהרב-מיארה סוף סוף תעשה את מה שמתבקש ממנה ותפסיק לתפקד כיושב ראש האופוזיציה ותמחק אחת ולתמיד את כתבי האישום האלה לפני שהיא תקבל גם זיכוי על הפרצוף".

"זה יהיה המעט שהיא יכולה לעשות", חתם סגל את דבריו.

בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים הצביעו השופטים על קשיים ראייתיים ומשפטיים בתיק 4000, העריכו כי סיכויי ההרשעה בו נמוכים והציעו לתביעה לשקול לוותר על האישום. בנוגע לתיק 2000 הביעו ספק אם המעשים המתוארים בכתב האישום מגבשים עבירה והציעו לשמוע טיעונים נוספים של הצדדים.

באשר לתיק 1000 קראו השופטים למצוא דרך להביא את ההליך לסיום ולהכרעה, תוך שהדגישו כי מדובר בהתרשמות ביניים ולא בפסק דין.