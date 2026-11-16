הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח ביקורת חריפה על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ברקע דרישתה מהמשטרה להשהות את הבדיקה הפנימית בפרשת מעצרי פעילי רע"ם ביום הבחירות.

בסרטון שפרסם תחת הכותרת "כשליועמ"שית פתאום אכפת מניגוד עניינים", טען סגל כי החלטתה של בהרב-מיארה מוצדקת מבחינה עקרונית, אך מעוררת שאלות לנוכח עמדותיה בפרשות אחרות.

"היועצת המשפטית לממשלה אמרה למשטרה, אתם לא יכולים לבדוק את כל הפרשה של התפקוד שלכם במידע שעבר מלשכת ראש הממשלה, והאמת שהיא צודקת. היא צודקת כי גוף לא יכול לבדוק את עצמו", אמר סגל.

אלא שמיד לאחר מכן הפנה ביקורת כלפי היועמ"שית: "אבל אם זה כל כך חשוב ההפרדה הזאת, למה את התעקשת? התאבדת על זה שאת תחקרי את פרשת הפצ"רית עד שאפילו בג"ץ נאלץ לשים לך סטופ".

בהמשך התייחס גם לעמדתה נגד השינוי המוצע במעמדה של המחלקה לחקירות שוטרים: "ולמה עם זה המצב, התאבדת נגד חוק מח"ש שמוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות בדיוק בגלל אותו ניגוד עניינים".

סגל חתם בשאלה נוקבת: "למה? האם יכול להיות שלא ניגוד העניינים מפריעים לך אלא עניינים שפחות מתאימים לך פוליטית?"

הביקורת של סגל מגיעה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה, עמית איסמן, הודיעו כי יקיימו דיון בעניין העברת המידע מלשכת ראש הממשלה למשטרה סמוך ליום הבחירות.

במקביל פנתה בהרב-מיארה למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, וביקשה שלא לקדם את הבדיקה הפנימית שעליה הכריז מוקדם יותר היום, עד לתיאום הנושא ולהחלטה על מתכונת הבירור המתאימה.

מוקדם יותר הנחה המפכ"ל את סגנו, ניצב יאיר חצרוני, לבדוק את ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים להתנהלות המשטרה בפרשה. הבדיקה הייתה אמורה לכלול את תהליכי קבלת ההחלטות, שרשרת הדיווח וחלוקת האחריות בין היחידות, ומסקנותיה היו אמורות להיות מוגשות בתוך שבוע.

במשטרה הדגישו כי הבדיקה לא נועדה להתערב בהליכי חקירה. למרות זאת, היועמ"שית ביקשה להשהות אותה עד לקביעת מתכונת בירור מוסכמת.

הפרשה החלה בעקבות מידע שהועבר למשטרה ערב הבחירות מלשכת ראש הממשלה. לפי תחקיר "עובדה", ראש הסגל של נתניהו, עדו נורדן, הפנה את המשטרה למקור שמסר מידע מפליל לכאורה על שלושה פעילי רע"ם בדרום.

המידע הוזן למערכות המודיעין של המשטרה, ולמחרת נעצרו הפעילים בחשד לשוחד בחירות. בהמשך שוחררו, ועל פי הפרסומים התיק נגדם צפוי להיסגר.

היום נחשף בכאן חדשות כי המקור הוא דניאל גרינברג, לשעבר עוזרו הבכיר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם, יוסי שלי.

בעקבות הפרסומים נבדקים החשדות הנוגעים לאמינות המידע ולנסיבות העברתו למשטרה, לרבות האפשרות שנעשה שימוש במנגנוני האכיפה כדי להשפיע על הבחירות.

לשכת ראש הממשלה דחתה את הטענות ומסרה כי נורדן פעל כפי שמצופה מאזרח שומר חוק כאשר העביר מידע על חשד לעבירה למשטרה. בלשכה הכחישו כל מעורבות נוספת מצדו בהליכי החקירה.