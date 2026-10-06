ישראלי שטייל עם רעייתו בנמיביה נפטר ביום רביעי שעבר, בעיצומו של חג הסוכות, לאחר שלקה בדום לב. ארונו צפוי להיות מוטס מחר לישראל לקבורה.

לאחר מותו החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול יחד עם משרד החוץ והרב יוסף רחימי, שליח חב"ד בנמיביה, כדי להביא לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל תוך שמירה על כבוד המת.

בשלב מסוים הודיעו הרשויות המקומיות כי בכוונתן לבצע נתיחה בגופה. בניסיון למנוע זאת העלה הרב רחימי לשיחת וידאו את יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש, כדי שיסביר לפתולוג את הרגישות ההלכתית ויבקש לצמצם ככל האפשר את הנתיחה.

אלא שהשיחה קיבלה תפנית מפתיעה. הפתולוג הביט בלנדאו דרך המסך ואמר לו: "אתה מוכר לי. אני מכיר אותך מאיפשהו".

עד מהרה התברר כי השניים כבר נפגשו לפני כ-19 שנה, בעקבות התרסקות מטוס בנמיביה שבה נהרגו חמישה ישראלים. מתנדבי זק"א הגיעו אז למדינה, פעלו בזירת האסון וסייעו בזיהוי ההרוגים ובהבאתם לקבורה בישראל.

לדברי זק"א, הפתולוג זכר את לנדאו ואת פעילות הארגון באותו אירוע, ובפרט את המאמצים שנעשו לשמירה על כבוד המת.

לנדאו הסביר לו את המשמעות ההלכתית של הנתיחה וביקש להימנע ממנה. בעקבות השיחה וההיכרות מהעבר החליט הרופא להיענות לבקשה ולא לבצע את הנתיחה.

"כשהרופא ראה אותי על המסך הוא מיד אמר לי: 'אתה מוכר לי'", סיפר לנדאו. "נזכרנו שנפגשנו לפני 19 שנה, בהתרסקות המטוס שבה נהרגו חמישה ישראלים. הוא זכר את הפעילות שלנו ואת המאבק שלנו למען כבוד המת".

לדבריו, "הוא התרגש מאוד מהמפגש המחודש, הבין את המשמעות ונענה לבקשתנו לשחרר את המנוח ללא נתיחה כלל. זו הייתה סגירת מעגל מרגשת לראות איך פעילות של זק"א מלפני כמעט שני עשורים סייעה לנו גם היום לשמור על כבוד המת".