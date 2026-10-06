הכבשים שמתו ללא קרדיט

תשעה כבשים וכלב רועים מתו היום (שלישי) ועשרות כבשים נוספים נפגעו באירוע הרעלה בשטחי מרעה של אחת הגבעות הסמוכות לכביש אלון בבנימין.

לפי תושבים באזור, חוליית מחבלים שהגיעה מכיוון הכפר אל-מועייר חדרה לשטחי המרעה ושפכה חומר רעיל לתוך שוקת מים המשמשת את עדרי הצאן במקום.

בשעות אחר הצהריים הגיע העדר לשוקת. לדברי הרועים, זמן קצר לאחר שהכבשים שתו מהמים החלו עשרות מהם לפרכס ולגלות תסמיני הרעלה קשים.

תושבים הוזעקו למקום עם תרופות וטרינריות בניסיון להציל את בעלי החיים. עד כה מתו תשעה כבשים, ולמעלה מ-40 נפגעו ומטופלים בשטח.

גם כלב הרועים שליווה את העדר שתה מהשוקת. זמן קצר לאחר מכן החל אף הוא לסבול מתסמינים קשים ומת.

כוחות הביטחון שהוזעקו למקום פתחו בסריקות באזור בניסיון לאתר את החשודים.

לטענת התושבים, אין מדובר במקרה ראשון. לדבריהם, זהו אירוע ההרעלה ה-13 בשטחי המרעה באזור כביש אלון במהלך השנה האחרונה, והם מייחסים את האירועים לחוליה הפועלת מהכפר אל-מועייר.

באירועים הקודמים, לדבריהם, מתו בכל פעם כבשים בודדים, בעוד שהפעם מספר בעלי החיים שנפגעו גדול באופן חריג.