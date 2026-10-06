ראש השב"כ דוד זיני הזהיר בישיבת הקבינט האחרונה מפני התארגנויות בפזורה הבדואית שלדבריו נועדו לצורכי טרור.

במהלך הדיון אמר זיני כי בפזורה מזוהות התארגנויות "מדאיגות מאוד", ובהן תשתיות בעלות אופי צבאי שמערכת הביטחון פועלת לסכל באופן שוטף.

לדבריו, בין היתר מזוהים ניסיונות להקים מסגרות דמויות גדודים צבאיים. זיני התריע גם מפני זיקות של גורמים בפזורה לארגוני טרור ובהם חמאס.

"יש להם זיקות מדאיגות גם לארגוני טרור כמו חמאס, מאחר והם מתחתנים עם נשים מעזה ומיהודה ושומרון", אמר ראש השב"כ.

הדברים נאמרו במהלך ישיבת קבינט שעסקה באיומים הביטחוניים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון, ובמהלכה העלה ראש השב"כ גם את הסוגיה בפזורה הבדואית.

במהלך אותה ישיבה התייחס גם לאלימות ביהודה ושומרון, לאפשרות של חידוש המעצרים המנהליים נגד יהודים ואף התעמת בנושא עם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק.

במהלך הדיון אמר זיני לשרים כי הוא עשוי לדרוש לחדש את השימוש במעצרים מנהליים נגד יהודים ביהודה ושומרון, אם הניסיון להתמודד עם אירועי האלימות באמצעות כלים אחרים לא יצליח.

השימוש במעצרים מנהליים נגד יהודים הופסק בהוראת שר הביטחון ישראל כ"ץ זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד. עד כה התנגד זיני לחידוש השימוש בכלי, למרות דרישות שעלו בנושא, אך בקבינט הבהיר כי האפשרות עשויה לחזור לשולחן אם הצעדים האחרים לא יספקו מענה.

באותו דיון התפתח גם עימות חריף בין זיני לשרה סטרוק, שטענה כי מערכת הביטחון מציגה תמונה חלקית של האלימות ביהודה ושומרון ואינה מעניקה משקל מספק לתקיפות פלסטינים נגד יהודים.

"יש יום-יום אירועים שבהם פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם, תוקפים נערים צעירים שלא עושים כלום, רק רועים", אמרה סטרוק. "אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן".

זיני השיב לה: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".

סטרוק טענה כי היא וגורמים בהנהגת ההתיישבות מגנים את אירועי האלימות ופועלים נגדם. "אני מגנה כל הזמן. אני גם הולכת לחוות ומדברת עם הנוער", אמרה.

זיני שאל אותה: "איפה גינית?", וסטרוק השיבה: "ברשת ב', בגל"צ, בכל כלי תקשורת. רק תקשיב".