ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפויים להיפגש ביום חמישי עם רבנים במלון רמדה בירושלים, במסגרת המאמצים לקראת הבחירות ולחיזוק גוש הימין.

לערוץ 7 נודע כי בתחילה נעשה ניסיון לגבש פגישה של נתניהו לבדו עם הרבנים, אך אלה ביקשו לקיים פגישה משותפת שבה ישתתף גם סמוטריץ'.

גורמים המעורים בפרטים מסרו לערוץ 7 כי לאחר שלא עלה בידי נתניהו לגבש לבדו את המפגש, הוא פנה לסמוטריץ', שיצטרף לפגישה ביום חמישי.

במקביל מתנהל מאמץ נוסף בגזרת הציונות הדתית. לערוץ 7 נודע כי אחד מראשי הישיבות הבולטים במגזר פועל לקדם פגישה בין נתניהו לבין הרב צבי טאו, מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם.

מטרת המהלך היא להביא לכך שנעם לישראל תפרוש מהמרוץ עוד לפני הבחירות, ובכך למנוע מצב שבו אלפי קולות המזוהים עם הימין ירדו לטמיון מתחת לאחוז החסימה.

המהלכים מגיעים כחלק מהמאמצים בגוש הימין לצמצם ככל האפשר פיצול קולות לקראת הבחירות ולגבש שיתוף פעולה בין המפלגות והגורמים השונים המזוהים עם המחנה.