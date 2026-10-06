מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, שיגר הערב (שלישי) אזהרה לחמאס, על רקע החשש במערכת הביטחון מניסיונות של ארגון הטרור לבצע מתקפות נגד כוחות צה"ל לקראת 7 באוקטובר.

בטקס לציון אירועי 7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול אמר עשור: "אני מבקש לנצל במה מקודשת זו לשלוח אזהרה חד-משמעית לחמאס: כל ניסיון לתקוף את חיילי צה"ל או את תושבי הנגב - ייענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו".

בטקס באשכול התייחס עשור גם לאחריות הצבא לכישלון 7 באוקטובר: "שלוש שנים חלפו מאותו בוקר נורא, מהכישלון הגדול שלנו כצבא, בשבעה באוקטובר, נכשלנו בייעודנו להגן על המדינה, לשמור על הבית. האמון שנתתם בנו נשבר. ומתוך השברים הללו קמנו. כעם אחד, כואבים אך נחושים".

הוא פנה לתושבי האזור ואמר: "אתם, תושבי המקום, לחמתם באומץ ובגבורה להציל חיים, להגן על המשפחה ועל הבית. אתם, אחיי מפריחי השממה, הייתם בעבורנו מקור עוצמה והשראה. מעיין נובע של כוחות ותקווה, של זריעה וצמיחה".

עשור הבהיר כי המערכה מול חמאס טרם הסתיימה: "המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוט עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם".

דבריו של עשור מצטרפים לאזהרות ששיגרו היום ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, בעקבות מידע על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה.

מוקדם יותר היום הנחה כ"ץ את צה"ל להגביר את הדריכות ברצועת עזה ולהיערך לתרחישים המחמירים לקראת יום השנה לטבח.

"אם חלילה תהיה פגיעה בכוחותינו - מי שישלם את המחיר הכבד זה החמאס ואוכלוסיית עזה, מעבר לכל פרופורציות", הזהיר שר הביטחון.

גם ראש הממשלה התייחס במהלך ישיבת הממשלה לאפשרות שחמאס ינסה לפעול נגד ישראל לקראת הבחירות. "דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן", אמר נתניהו.

"אנחנו ערוכים לכך, אנחנו קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת", הוסיף.