ארגון "בצלמו" דורש לבטל כנס המתוכנן להתקיים ביום חמישי במתנ"ס העירוני בקלנסווה, בטענה כי מדובר באירוע בעל אופי מפלגתי המתקיים בנכס ציבורי בניגוד לדיני הבחירות.

הכנס נועד לעודד את שיעור ההצבעה בחברה הערבית וצפויים להשתתף בו אלון-לי גרין ורולא דאוד, ממובילי "עומדים ביחד" וראשי מפלגת "מקום לכולנו".

בעקבות הפרסום על האירוע שיגר "בצלמו" מכתב מיצוי הליכים להנהלת רשת המתנ"סים ולעיריית קלנסווה, ובו דרישה לבטל את האירוע. בארגון מאיימים כי אם הכנס יתקיים, יפנו לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה להוציא נגדו צו מניעה.

לטענת "בצלמו", קיום האירוע במתנ"ס עירוני עשוי להוות שימוש בנכס ציבורי לצורכי תעמולת בחירות. בארגון מסתמכים על הוראות חוק הבחירות והנחיות משפטיות האוסרות, לטענתם, שימוש ישיר או עקיף במשאבי רשויות מקומיות לטובת פעילות מפלגתית.

בארגון מעלים גם טענה הנוגעת לדיני מימון מפלגות, בטענה שהעמדת נכס ציבורי לטובת פעילות מפלגתית עלולה להיחשב טובת הנאה. טענה נוספת נוגעת להופעה אמנותית של תיאטרון, בעוד שהחוק אוסר במפורש הפעלת אמנים במסגרת כנסי בחירות ותעמולה.

ב"בצלמו" דוחים את הצגת האירוע כפעילות אזרחית של "עומדים ביחד". לטענתם, העובדה שגרין ודאוד עומדים גם בראש "מקום לכולנו", שפועלת לקראת הבחירות, מעניקה לאירוע אופי פוליטי מובהק גם אם שמה או סמלה של המפלגה אינם מופיעים בפרסום.

"חוק הבחירות קובע באופן שאינו משתמע לשני פנים: נכסים ציבוריים ומתנ"סים עירוניים אינם אכסניה לתעמולה פוליטית ולמינוף ראשי מפלגות", נכתב בפנייה.

עוד טענו בארגון: "ככל שמר אלון-לי גרין ושותפיו מעוניינים לקיים כנסים פוליטיים, יתכבדו וישכרו אולם פרטי מממונם הפיננסי ולא על חשבון משאבי הציבור. אם האירוע במתנ"ס לא יבוטל לאלתר, נעתור מיד לוועדת הבחירות המרכזית להוצאת צו מניעה דחוף".

מהנהלת רשות המתנ"סים נמסר בתגובה כי "מדובר בהשכרה חד-פעמית של אולם במתנ"ס קלנסווה, המושכר במהלך השנה לציבור ולגורמים שונים, בתמורה ובתנאים שוויוניים. הנושא נבחן משפטית ולא נמצאה מניעה לקיום האירוע".