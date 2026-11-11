בעקבות הודעתה של העיתונאית איילה חסון על פרישתה מתאגיד השידור הישראלי, פנה היום (רביעי) מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, למנכ"ל התאגיד גולן יוכפז בדרישה למנות במקומה מגיש או מגישה בעלי עמדות ימניות ושמרניות מובהקות.

במכתב ששיגר טען גליק כי חסון מילאה משבצת ייחודית בשידור הציבורי, וכי עזיבתה מחייבת את הנהלת התאגיד להבטיח את המשך ייצוגו של הציבור הימני.

"הגברת איילה חסון ישבה בפועל על משבצת ייחודית - קול ימני, שמרני ולאומי שייצג ציבור עצום ורב בישראל", כתב. לדבריו, "עם עזיבתה, חובה על הנהלת התאגיד להוכיח מחויבות אמיתית לפלורליזם ולגיוון אמיתי בשידור הציבורי".

גליק דרש כי במקומה של חסון ימונה שדרן או שדרנית המזוהים באופן מובהק עם הימין, כדי להבטיח שקולו של ציבור זה לא ייעלם מהמסך.

במכתבו מתח ביקורת גם על בחירת מחליפים זמניים לחסון. כדוגמה הזכיר את העיתונאית חן ליברמן, שהחליפה את חסון באחד הימים, וטען כי היא מזוהה עם השמאל הקיצוני ומשתתפת באירועים לצד דמויות שהוא מגדיר כתומכות טרור.

בהמשך המכתב דרש גליק להחיל בתאגיד מדיניות אחידה ונוקשה כלפי שדרנים ואנשי תוכן המתבטאים באופן גזעני או פוגעני נגד קבוצות שונות בחברה הישראלית.

לטענתו, כפי שהתאגיד נקט קו מחמיר כלפי חסון בעקבות התבטאויותיה, עליו להחיל את אותם כללים גם על שדרנים אחרים, ללא קשר לעמדותיהם הפוליטיות.

גליק דרש כי המדיניות תחול על כל שדרן, מגיש או איש תוכן המופיע באופן קבוע בשידור הציבורי, לרבות עובדים עצמאיים ופרילנסרים.

לדבריו, מי שמתבטא מחוץ לשידור באופן גזעני, פוגעני או מסית נגד מגזרים בישראל, ובכללם חיילי צה"ל, מתיישבים וחרדים, או קורא להחרמת אזרחים ישראלים, לא יוכל להמשיך לקבל במה בתשלום כשדרן בתאגיד.

עוד ביקש להרחיב את הכללים גם למשתתפים קבועים בפאנלים, למגישי פינות, לרבות מי שעושים זאת בהתנדבות, ואף לשחקנים המופיעים בהפקות התאגיד או בסרטים שהתאגיד רוכש ומשדר.

בסיום מכתבו הדגיש גליק כי התאגיד נדרש לנהוג בשוויון כלפי כלל הקבוצות בחברה הישראלית ולהימנע מאכיפה בררנית. "השידור הציבורי שייך לכלל אזרחי המדינה, ואינו יכול להרשות לעצמו מוסר כפול או איפה ואיפה", כתב.

לדבריו, מינוי מגיש ימני במקומה של חסון, לצד קביעת כללים ברורים נגד פגיעה בחיילי צה"ל, במתיישבים, בחרדים ובמגזרים נוספים, הם תנאי הכרחי להשבת אמון הציבור בתאגיד.