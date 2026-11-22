גאווה יהודית בלב פריז: מאות נערים רוקדים ושרים למרגלות מגדל אייפל

כ-1,500 בני נוער יהודים מ-30 מדינות התכנסו במוצאי שבת למרגלות מגדל אייפל בפריז למפגן גאווה יהודית, על רקע גילויי האנטישמיות באירופה.

המשתתפים ערכו הבדלה משותפת, קראו "שמע ישראל" והתפללו לשלום ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם.

האירוע התקיים בשאן דה מארס, במסגרת קונגרס הנוער היהודי האירופי של ארגון CTeen מבית חב"ד. לקונגרס הגיעו יותר מ-800 בני נוער מ-400 בתי ספר ב-30 מדינות, ובאירוע המרכזי הצטרפו אליהם מאות צעירים יהודים מפריז.

לאחר ההבדלה, שנערכה תחת כיפת השמיים, הניפו המשתתפים את דגלי המדינות שמהן הגיעו והתאחדו לתפילה משותפת. בהמשך הופיע הזמר הישראלי נועם בוסקילה, ובני הנוער רקדו יחד למרגלות המגדל המואר.

הרב מנדי קוטלרסקי, יו"ר CTeen העולמי, אמר במהלך האירוע: "לכל אחד ואחת מבני הנוער האלה יש את הכוח לשנות את העולם".

"רק לפני שבועות אחדים ראו הרחובות האלה את החורבן שנגרם כשהכוח הזה משמש להרס. הערב, אותם רחובות מלאים בתקווה ובשמחה. בני הנוער האלה הם העתיד, והחוסן שלהם מעביר לעולם מסר: העם היהודי כאן כדי להישאר", הוסיף.

אחד המשתתפים בקונגרס היה אנדראש איגור סוהנסקי, נער מהעיר וספרם שבהונגריה, שבה כמעט לא התקיימו חיים יהודיים מאז השואה. משפחתו איבדה יותר מ-80 מקרוביה בתקופת השואה. "אנחנו יהודים אירופים", אמר סוהנסקי. "העם שלנו תמיד מצא דרך לשרוד וליצור משהו חדש".

חלק מהמשתתפים הם התלמידים היהודים היחידים בכיתותיהם, ובמהלך סוף השבוע שיתפו בחוויותיהם ובחששות המלווים אותם בבית הספר ובחיי היום-יום.

המארגנים ביקשו לחזק את תחושת השייכות של הצעירים לקהילותיהם ולעודד אותם לבטא את זהותם היהודית גם לאחר שובם לבתיהם.

"אין צורך שאשנה את מי שאני כדי להרגיש שייכות", סיפרה זוהר, בת 14 מווינה. "אפשר פשוט להיות אני. אפשר להתגאות במי שאני. ואפשר להתגאות ביהדות שלי".