תמונות לוויין מהחודשים האחרונים מצביעות על חידוש משמעותי של הפעילות במתחם מינזדאי, אתר ששימש לפי המכון למדע וביטחון בין-לאומי לפיתוח נשק גרעיני מצפון-מזרח לטהראן, ונחשף והותקף בידי ישראל במהלך מבצע "שאגת הארי".

לפי ניתוח של המכון, תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה של חברת VANTOR Technologies מספטמבר ואוקטובר 2026 מצביעות על פעילות מחודשת משמעותית במתחם, חודשים לאחר התקיפה הישראלית.

האתר הותקף ב-3 במרץ, ובתקיפה נהרסו כמה מבנים. לפי ההערכות, נפגעו גם תשתיות תת-קרקעיות במתחם.

בתקופה שלאחר התקיפה ביצעו האיראנים במקום מבצע ניקוי נרחב, שכלל פינוי הריסות ופסולת ותיקון הנזקים שנגרמו במדרון הגבעה.

אלא שבתמונות העדכניות כבר נראית חזרה של תנועת כלי רכב סדירה ברחבי המתחם. באחד האזורים שנפגעו בתקיפה בחודש מרץ נראית גם פעילות מתמשכת של עבודות עפר.

מינזדאי היה אחד משורת יעדים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראנית שהותקפו במהלך המערכה. הוא תואר כ"מפקדת הגרעין החשאית" בפאתי טהראן, לצד מתקני גרעין ומעבדות נוספות שנפגעו במהלך הלחימה.

כבר בחודש מאי דווח כי טהראן הצליחה לשקם את מערך הטילים שלה בקצב מהיר מהערכות המערב, ולפתוח מחדש 50 מתוך 69 פתחים שנחסמו במתחמים תת-קרקעיים. צילומי לוויין הצביעו אז גם על בנייה מחדש של מתקנים במפעלי טילים שהותקפו.

במהלך "שאגת הארי" הותקפו אלפי מטרות ברחבי איראן. עד הפסקת האש ביצעה ישראל יותר מ-10,800 תקיפות, שבהן הוטלו יותר מ-18 אלף חימושים ונפגעו כ-4,000 מטרות ויותר מ-6,700 רכיבים בשטח איראן.

בצה"ל אף העריכו במהלך המערכה כי כמעט כל המתקנים שהוגדרו מראש כמטרות "חיוניות ואסטרטגיות" הוצאו מכלל פעולה.