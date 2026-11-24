שר המורשת עמיחי אליהו הוציא לאור בימים האחרונים ספר מתח בשם "מוג'תבא השני", העוסק במעללי המוסד באיראן, מבלי שהספר הוגש לוועדת השרים למתן היתרי פרסום, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, הספר כבר נמכר בחנויות, אולם במוסד כלל לא ידעו כי שר בממשלת ישראל כתב והוציא לאור ספר העוסק בפעילות הארגון באיראן.

מקורות המעורים בנושא מסרו לכאן חדשות כי הספר לא הוגש לוועדת השרים למתן היתרים, ולפיכך לא ניתן לו ההיתר הנדרש על פי הנהלים החלים על עובדי ציבור.

עוד דווח כי גורמים במערכת הפוליטית והביטחונית הופתעו כאשר התבקשו להתייחס לפרסום הספר, וחלקם אף ביקשו לוודא כי מדובר בשר המורשת עצמו.

על גב הספר מתייחס השר אליהו לשורת החלטות ביטחוניות שקיבלה הממשלה שבה הוא מכהן, ובהן הפעילות ברצועת עזה, מבצע הביפרים נגד חיזבאללה, חיסול חסן נסראללה והתקיפה באיראן.

בתיאור הספר נכתב כי אליהו היה חלק מהממשלה שקיבלה החלטות גורליות, לצד "החלטות רבות אחרות שאי אפשר לספר עליהן עדיין".

בהתייחסו להחלטה לתקוף את איראן ומתקני הגרעין שלה, מתאר אליהו את הערכות המודיעין שהוצגו לממשלה בנוגע לאפשרות של מאות ואלפי הרוגים בישראל. "לא קל לקבל החלטות כאלה, אבל הממשלה הבינה שעם ישראל נמצא בסכנה קיומית", נכתב על גב הספר.

בדיווח הוצג הפער בין האופן שבו משווק הספר לבין תגובת השר לפרסום. בעוד שעל עטיפת הספר נכתב כי העלילה "נשענת על המציאות הזו ולוקחת אותה אל גבולות המותחן והדמיון", בלשכת השר הבהירו כי מדובר ביצירה בדיונית לחלוטין.

עוד צוין בדיווח כי עצם כתיבת ספר בידי שר מכהן אינה אסורה, אולם על פי הנהלים נדרש עובד ציבור לקבל היתר לפרסומו. במקרה הנוכחי, כך נטען, כלל לא הוגשה בקשה לוועדה.

מלשכת השר אליהו נמסר בתגובה: "'מוג'תבא השני' הוא ספר מתח בדיוני, פרי דמיונו של המחבר. הספר אינו מתאר אירועים אמיתיים ואינו מבוסס על מידע שהגיע לשר בתוקף תפקידו".

עוד נמסר: "המסר לכל סותמי הפיות: לא מכל ספר דמיוני צריך לייצר משבר מדיני".