ראש שירות הביון הפדרלי של גרמניה לשעבר, אוגוסט האנינג, נעצר בחשד שקיבל במשך שנים אלפי מסמכים מסווגים מתוך הארגון והשתמש בחלק מהמידע במסגרת קשריו עם גורמי מודיעין זרים.

המגזין הגרמני "דר שפיגל" חשף הערב (שלישי) כי המדינה הזרה שנמצאת במוקד אחד החשדות היא אזרבייג'ן.

לפי הדיווח, האנינג הכין ניתוח ביטחוני עבור איש משירותי המודיעין האזריים, תוך שימוש במידע חשאי שהגיע לידיו מבכיר ב-BND.

החוקרים בוחנים כעת האם אותו ניתוח, שהתבסס לפי החשד על מידע מסווג, אכן הועבר בסופו של דבר לגורם האזרי. ב"דר שפיגל" ציינו כי קשריו של האנינג עם נציגים מאזרבייג'ן היו ידועים: בין היתר הוא כיהן כחבר במועצת המנהלים של "הפורום הגרמני-אזרי".

האנינג, בן 80, עמד בראש ה-BND - המקביל הגרמני למוסד - בין השנים 1998 ל-2005. הוא נעצר הבוקר בביתו בנורדוולדה שבמערב גרמניה. במקביל נעצר בבוואריה עוזרו לשעבר, שזוהה בפרסומים בגרמניה כמנפרד ד'.

על פי התביעה הגרמנית, השניים הגיעו כבר באביב 2010 להסכמה שבמסגרתה יעביר מנפרד ד' להאנינג באופן שוטף מידע מודיעיני מתוך ה-BND בתמורה לתשלום.

ד' שימש בעבר ראש הסגל של האנינג, ובהמשך, בין השנים 2012 ל-2026, כיהן כראש הסגל של ראשי ה-BND שבאו אחריו. תפקידו העניק לו גישה למידע רגיש של שירות הביון.

לפי החשד, לאורך השנים העביר ד' להאנינג כ-2,000 מסמכים. רבים מהם, לדברי התביעה, הכילו מידע מסווג שנועד לשימוש פנימי של ה-BND, ובכלל זה חומרים ששימשו לתדרוכים מודיעיניים של בכירי השירות.

האנינג, שעבד לאחר פרישתו כיועץ ביטחוני לחברות, חשוד שעשה שימוש בחומרים במסגרת פעילותו העסקית. לפי תחקיר משותף של כמה כלי תקשורת גרמניים, החוקרים איתרו בין המסמכים גם חומרים רגישים שעסקו בין היתר בתוכנית הגרעין האיראנית ובצבא הרוסי.

בשלב זה התביעה הגרמנית לא הודיעה רשמית כי אזרבייג'ן היא המדינה שעבורה פעל לכאורה האנינג. החשיפה בעניין פורסמה ב"דר שפיגל", בעוד החקירה נגדו ונגד עוזרו נמשכת.