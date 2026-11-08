פעילים פרו-פלסטינים הסירו היום (ראשון) את דגל גרמניה מאנדרטת האחדות שמול בניין הרייכסטאג בברלין, שבו שוכן הפרלמנט הגרמני, והניפו במקומו דגל פלסטין גדול.

המשטרה עצרה שלושה חשודים במעשה, שהצהירו כי פעלו מתוך הזדהות עם הפלסטינים.

האירוע התרחש יממה לפני יום השנה ה-88 לליל הבדולח, שבו יצוין הפוגרום הנאצי נגד יהודי גרמניה ואוסטריה בנובמבר 1938.

דובר המשטרה, מרטין האלוג, מסר לעיתון הגרמני "בילד" כי סמוך לשעה 11:15 טיפס צעיר בן 22 על התורן והניף את הדגל הפלסטיני.

למקום הוזעקו כוחות כיבוי, אולם רק בסביבות השעה 12:30 ירד הפעיל מהתורן בכוחות עצמו. זמן קצר לאחר מכן הסירו הכבאים את הדגל שהונף.

בעקבות האירוע פתחה המשטרה בחקירה בחשד לפגיעה בכבוד המדינה וסמליה, להסגת גבול ולהפרת הוראות החוק הנוגעות להתקהלויות ציבוריות.

קבוצה פרו-פלסטינית בשם "בדרכי שלום נגד רצח עם" קיבלה אחריות למעשה. לפי דיווח ב"בילד", פעילי הקבוצה היו מעורבים גם בשנה שעברה במחאה דומה, שבמהלכה טיפסו על שער ברנדנבורג ותלו עליו כרזה פרו-פלסטינית.

שגרירות ישראל בברלין גינתה בחריפות את החלפת הדגל, וטענה כי הנפת דגל פלסטין במסגרת מחאות מסוג זה משמשת בעיקר לביטוי עוינות כלפי ישראל.

"דגל פלסטין הוא אינו סמל בעד משהו אלא מהווה יותר סמל נגד משהו", נמסר מהשגרירות, שהוסיפה כי במקומות שונים בעולם הוא משמש לסמל לשנאה כלפי ישראל.

עוד נמסר כי מי שמסיר את דגל גרמניה ומניף במקומו דגל פלסטין בלב ברלין מביע התנגדות לערכים שמייצגים צבעי הדגל הגרמני: חירות, דמוקרטיה ושלטון החוק.