בית משפט בגרמניה גזר עונשי מאסר על שני גברים שהיו מעורבים בתוכנית להתנקש באישים יהודים ובדמויות ציבוריות התומכות בישראל, בהכוונת איראן. כך דווח בסוכנות הידיעות הצרפתית.

לפי הדיווח, בית המשפט בהמבורג גזר שמונה שנות מאסר וחצי על אזרח דנמרק בגין הכנות לביצוע פיגועים קטלניים נגד אישי ציבור, בהם פולקר בק, נשיא אגודת הידידות גרמניה-ישראל, ויוזף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה. שותפו למזימה, אזרח אפגניסטן, נידון לארבע שנות מאסר וחצי בגין חלקו בתוכנית.

על פי התביעה, הנאשם הדני הסכים לגייס אדם נוסף שיבצע את ההתנקשות המתוכננת בבק ולספק לו נשק.

השופטת שעמדה בראש ההרכב הגדירה את המזימה כ"פעילות טרור שתוכננה ונוהלה בידי איראן", וציינה כי הנאשם הדני נערך לבצע רצח מוזמן "ממניעים פוליטיים בלבד".

כמו כן צוין בתביעה כי בתחילת שנת 2025 החל הנאשם לקבל הוראות מכוח קודס, הזרוע האחראית לפעילות משמרות המהפכה האיראניים מחוץ לגבולות המדינה. נוסף על ההכנות לפגיעה בשני האישים הבולטים, עקב האזרח הדני אחר חנות מכולת בבעלות יהודית בברלין.

שני הנאשמים נעצרו בדנמרק בשנה שעברה, ובהמשך הוסגרו לגרמניה כדי לעמוד לדין.