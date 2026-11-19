ראש הממשלה בנימין נתניהו מפציר בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאשר מתקפה צבאית נוספת נגד איראן, ומציע מערכה אווירית משותפת של ישראל וארצות הברית שתימשך בין ארבעה לשבעה ימים. כך דיווח הלילה (חמישי) ה"ניו יורק טיימס", מפי גורמים אמריקניים וישראליים המעורים בדיונים.

טראמפ טרם קיבל החלטה סופית, אך בוחן מידע מודיעיני על מאמציה של איראן לחדש את מלאי הטילים והכטב"מים שלה ולפתח יכולות בתחום הנשק הכימי והביולוגי.

לפי הדיווח, נתניהו מבקש לנצל את נוכחותם של כוחות אמריקניים גדולים במזרח התיכון כדי לצאת למבצע צבאי מהיר וממוקד נגד תשתיות צבאיות באיראן.

המגעים בנושא התגברו בשבוע האחרון, ובכירי מודיעין ישראלים הגיעו לוושינגטון כדי לקדם את האפשרות לחידוש התקיפות. ראש המוסד רומן גופמן נפגש עם בכירים אמריקנים, ובהם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף. גם ראש אמ"ן, שלומי בינדר, הציג בפני עמיתיו האמריקנים את הנימוקים לביצוע תקיפות נוספות.

בכיר ישראלי דחה את הטענה שנתניהו מפעיל לחץ על טראמפ, ואילו דובר מטעם ראש הממשלה מסר כי נתניהו פעל בעקביות כדי "לשמור על ביטחונה" של ישראל.

ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי בממשל האמריקני קיימים חילוקי דעות בנוגע לאמינות המידע המודיעיני ולהשלכות האפשריות של מערכה צבאית נוספת.

כמה גורמים בממשל מטילים ספק בכדאיות חידוש הלחימה בהיקף נרחב, במיוחד לאחר ההפסדים המשמעותיים שספגה המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע. לפי הדיווח, תוצאות הבחירות שיקפו את חוסר שביעות הרצון הציבורית מהמלחמה הממושכת ומהשלכותיה הכלכליות.

טראמפ עצמו מודאג, על פי הדיווח, גם מהאפשרות שחידוש המתקפה יחזק את הרושם שארצות הברית לא השיגה את יעדיה במלחמה, שהחלה לפני כמעט שמונה חודשים.

גורם אמריקני טען כי אין צורך במבצעים צבאיים נרחבים נוספים, מאחר שמסע הלחץ הכלכלי של וושינגטון כבר גרם נזק כבד לאיראן. עם זאת, הדגיש כי טראמפ ממשיך לשמור בידיו את כל האפשרויות הנדרשות כדי למנוע מטהרן להשיג נשק גרעיני.

במקביל לדיונים המדיניים, צבא ארצות הברית ריכז במזרח התיכון כוחות משמעותיים המסוגלים לבצע מבצע צבאי קצר ואינטנסיבי נגד איראן.

מוקדם יותר השבוע הגיעה לאזור נושאת המטוסים האמריקנית תיאודור רוזוולט, והעלתה זמנית לשלוש את מספר נושאות המטוסים האמריקניות במזרח התיכון. בהמשך עזבה נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון בדרכה לאוקיינוס השקט.

עשרות מטוסי קרב ותקיפה אמריקניים המוצבים באזור עשויים להשתתף במתקפה מחודשת, לצד מפציצי B-1 ו-B-2 המוצבים בארצות הברית.

לפי הדיווח, המפציצים ארוכי הטווח נמצאים בכוננות המאפשרת להם לצאת למשימות תקיפה נגד יעדים באיראן בתוך 96 שעות מקבלת ההוראה.

שר המלחמה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הציגו לטראמפ אפשרויות צבאיות שגיבש מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. קופר מבקר השבוע במזרח התיכון, בשעה שוושינגטון ממשיכה לבחון את צעדיה הבאים.

הפנטגון ומחלקת המדינה פינו גם אנשי צוות ממתקנים מסוימים באזור כאמצעי זהירות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. בנוסף, הכוחות האמריקניים סיפקו לאחרונה לישראל סוללת הגנה אווירית נוספת מסוג פטריוט.

בתגובה לשאלות על האפשרות לפעולה צבאית, סירב הפנטגון למסור פרטים מטעמי ביטחון. "צבא ארצות הברית ממשיך להציג לנשיא אפשרויות, וכל האפשרויות נותרות על השולחן", נמסר בהודעת הפנטגון.

לפי ה"ניו יורק טיימס", תקיפות אמריקניות אפשריות יתמקדו בעיקר במערכי הטילים והכטב"מים שאיראן פועלת לשקם. בין היעדים הנוספים שנבחנים נמצאים מתקני פיקוד של משמרות המהפכה ותשתיות אנרגיה.

התכנון הצבאי הישראלי, לעומת זאת, כולל אפשרויות נרחבות יותר, ובהן תקיפת מתקני גרעין איראניים ופגיעה משמעותית בתשתיות אנרגיה, באופן שעלול לשבש את אספקת החשמל למתקני תעשייה ולאוכלוסייה האזרחית.

לדברי גורמים המעורים בדיונים, טראמפ טרם נתן את הסכמתו להצעה הישראלית הרחבה יותר.