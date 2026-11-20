נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (חמישי) כי אינו ממהר לקבל החלטה על פעולה צבאית נוספת נגד איראן, וכי בכוונתו להמתין עד תחילת שנת 2027 לפני שיכריע בנושא. זאת, על רקע הלחץ מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו לחדש את התקיפות נגד איראן.

בריאיון טלפוני לאתר "אקסיוס" ממטוס אייר פורס וואן, בדרכו חזרה מסין לארצות הברית, אמר טראמפ: "אינני ממהר לקבל שום החלטה. נראה מה יקרה אחרי תחילת השנה".

דבריו נאמרו בשעה שהממשל האמריקני בוחן אם להמשיך במצור הימי ובמסע הלחצים הכלכליים על טהרן, או לחדש את הפעילות הצבאית הנרחבת בשיתוף ישראל.

לפי "אקסיוס", טראמפ מקבל המלצות מנוגדות מצד גורמים ישראליים התומכים בחידוש התקיפות, ומנגד מצד יועציו ומנהיגים במדינות המפרץ, המבקשים לאפשר ללחץ הכלכלי זמן נוסף להשפיע.

אף שבשבוע שעבר הגדיר טראמפ את האפשרות למתקפה נרחבת נוספת כ"בלתי סבירה למדי", הוא ממשיך לבחון אפשרות למבצע צבאי משותף עם ישראל.

בין היעדים האפשריים שנבחנים נמצאים אתרים החשודים כמתקני גרעין איראניים, ובהם הר המכוש, וכן גשרים, תחנות כוח ובכירים בהנהגה הצבאית והאזרחית של איראן.

הבית הלבן ביקש מגורמים בפנטגון וממומחי מודיעין להעריך כיצד עשויה איראן להגיב לתרחישים הצבאיים השונים.

דבריו של טראמפ מגיעים יממה לאחר שה"ניו יורק טיימס" דיווח כי נתניהו מפציר בו לאשר מתקפה צבאית חדשה נגד איראן, ומציע מערכה אווירית משותפת של ישראל וארצות הברית שתימשך בין ארבעה לשבעה ימים.

לפי הדיווח, נתניהו מבקש לנצל את נוכחותם של כוחות אמריקניים גדולים במזרח התיכון כדי לצאת למבצע מהיר וממוקד נגד תשתיות צבאיות איראניות.

המגעים בנושא התגברו בשבוע האחרון, ובכירי מודיעין ישראלים הגיעו לוושינגטון כדי לקדם את האפשרות לחידוש התקיפות. לפי אקסיוס, הדיונים בממשל צפויים להתגבר לאחר שובו של טראמפ מאסיה.

דחיית ההחלטה עד תחילת השנה החדשה עשויה לאפשר לסנקציות ולמצור הימי להמשיך להפעיל לחץ על כלכלת איראן, ובמקביל להותיר אפשרות לפעולה צבאית לפני התבססותו המלאה של הקונגרס החדש, שבשליטת הדמוקרטים.

עם זאת, הצהרותיו הפומביות של טראמפ אינן מעידות בהכרח על מועד קבלת ההחלטה. זמן קצר לפני שארצות הברית וישראל פתחו בתקיפותיהן הראשונות נגד איראן בפברואר, טען טראמפ בפומבי כי טרם קיבל החלטה, אף שכבר אישר את הפעולה הצבאית.