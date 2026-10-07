סערה בעקבות הודעה שנשלחה לחיילי גולני לקראת טקס שייערך הערב (רביעי) לזכר נופלי המלחמה, ובה הובהר להם כי בהתאם לפקודות השירות המשותף לא ניתן להיעדר מטקס ממלכתי בשל שירת נשים או בשל אורח חיים דתי.

בהודעה שנשלחה לחיילים ונחתמה בידי רב הבא"ח סרן הרב אורי לוי, צוין כי במהלך הטקס צפויה שירת נשים. לחיילים שהדבר קשה להם הוצע להוריד את ראשם ולהימנע מלהביט לעבר הבמה בזמן השירה.

"חיילים יקרים, הערב נקיים את הטקס לזכר נופלי מלחמת התקומה", כתב הרב לוי. "בטקס צפויה גם שירת נשים. יחד עם זאת, בהתאם לפקודות השירות המשותף, בטקסים ממלכתיים אין אפשרות להיעדר מהטקס בשל שירת נשים או בשל אורח חיים. לכן, אני מבקש מכולם לכבד את הטקס, ולזכור ש'דרך ארץ קדמה לתורה'".

הוא הוסיף: "מי שהדבר קשה לו, יכול להוריד את הראש ולהימנע מלהסתכל לכיוון הבמה בזמן השירה".

בהמשך הדגיש הרב לוי את חשיבות ההשתתפות המשותפת בטקס: "זהו טקס חשוב של זיכרון, כבוד ואחדות, ובמיוחד בימים אלו חשוב שנעמוד יחד, איש לצד רעהו, מתוך כבוד הדדי".

את הודעתו חתם בתפילה: "בעזרת ה', שנזכה לימים של אחדות ישראל, שמחה ובשורות טובות, ושנזכור תמיד את אלו שמסרו את נפשם למען עם ישראל".

ההודעה עוררה תגובה חריפה מצד נשות לוחמים למען קדושת המחנה בארגון חותם, שטענו כי ההנחיה פוגעת באורח חייהם של חיילים שומרי מצוות.

"אין גבול לזעזוע. ביום בו מציינים את טבח שמיני עצרת בו נלחמו לוחמי גולני בגבורה עילאית ומסרו נפשם, גורם מטעם הרבנות הצבאית שהיה אמור לסייע ללוחמים ולשמור על קדושת המחנה, משתתף בכפייה אנטי-דתית נגדם ובפגיעה קשה באורח חייהם ואף מטיף להם על 'דרך ארץ'?", מסרו נשות הלוחמים.

הן הוסיפו: "איפה הכבוד הבסיסי ללוחמים יהודים שומרי מצוות? איפה קדושת המחנה? איפה הצביון היהודי של הצבא? מחיקת הזהות היהודית - אלו בדיוק הערכים הפרוגרסיבים שהקריסו את צה"ל והלקח לא נלמד".

לסיום דרשו את התערבות הדרגים הבכירים במערכת הביטחון וברבנות הצבאית: "אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כ"ץ להתערב ולהגן על הלוחמים ולרב הראשי לצה"ל תא"ל הרב אייל קרים לתחקר את האירוע החמור ולהעניש את האחראים".