חיילים המשרתים במחלקת בני ישיבות בבסיס האימונים החטיבתי של גולני מבקשים מצה"ל להציב מדריך אימון גופני (מדא"ג) גבר במחלקתם, בשל הקושי שהם חווים בקיום אימוני כושר בהדרכת אישה.

לדברי החיילים, כבר במחזור הגיוס הראשון שבו התקיימו אימונים בהדרכת מדא"גית, עלתה בקרב חלקם אי-נוחות מטעמי צניעות. בהמשך החליטו לפעול לשינוי המצב ופנו למפקד הגדוד.

החיילים העבירו למג"ד מכתב מפורט שבו הסבירו את חשיבות הצבתו של מדריך כושר גבר ואת תרומתו ליכולתם לקיים שירות צבאי משמעותי תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. בהמשך פנו אליו גם חיילים באופן אישי.

מפנייה שהגיעה למוקד הרבנים החדש של עז בנמ"ר עולה כי הסוגיה אינה מוגבלת למקרה הנקודתי בבא"ח גולני, אלא נוגעת גם לפקודות הצבא המסדירות את הצבת מדריכי הכושר.

לפי הפקודות הנוכחיות, הזכאות להדרכה על ידי בן אותו מין בהכשרה מגדרית חלה במקרים שבהם קיים חשש למגע גופני, לייחוד או ללבוש חשוף. זאת, בניגוד להנחיות קודמות שלדברי הפונים העניקו מענה רחב יותר לחיילים דתיים באימוני כושר ובאימוני ירי.

"החיילים מאוד רוצים את זה. כמעט כל מי שדיברתי איתו אמר שזה מפריע לו", נכתב בפנייה למוקד הרבנים.

בפנייה הודגש כי מטרת החיילים אינה לפגוע במפקדים או ליצור עימות עם המערכת הצבאית, אלא להגיע לפתרון שיאפשר לבני הישיבות לשרת תוך שמירה על אמונתם ואורח חייהם.

הפונים הביעו תקווה כי פתרון הסוגיה בבא"ח גולני יאפשר בהמשך להסדיר מענה דומה גם בבסיסים ובחטיבות נוספות.

במטה נשות לוחמים למען קדושת המחנה מתחו ביקורת על מה שהגדירו כביטול ההחלטה להציב מדא"ג גבר עבור מחלקות בני הישיבות בבא"ח גולני.

"חיילים דתיים וחרדים אינם אמורים להידרש לבחור בין שירות צבאי משמעותי לבין שמירה על אורח חייהם ואמונתם, והצבא מחויב לאפשר להם לשרת בהתאם לערכיהם", נמסר מהמטה.

לדבריהן, "לא ייתכן שבקשה בסיסית לשמירה על צניעות ועל אורח חיים דתי תיתקל בחסמים בירוקרטיים ובהחלטות משתנות".

במטה קראו לצה"ל להסדיר את הנושא באופן עקרוני ולהציב מדריכי כושר גברים במחלקות בני הישיבות, כדי לאפשר לחיילים הדתיים לשרת ללא פגיעה באמונתם ובמחויבותם להלכה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לערוץ 7: "פקודת מטכ"ל בנושא השירות המשותף קובעת כי חייל שאורח חייו דתי זכאי להכשרה במסגרת מגדרית ולהדרכה על ידי מדריך בן מינו, בהכשרות שבהן קיים חשש למגע גופני, לייחוד או ללבוש חשוף".

בצה"ל הוסיפו: "מבדיקה שנעשתה טרם שובץ מדריך אימון גופני גבר בבא"ח גולני לאור העובדה ששיבוץ המדריכים נעשה בהתאם למדריכים המתגייסים בכל מחזור גיוס. עד לשיבוץ מדא"ג גבר, ימשיך הבא"ח להעמיד מענה מקצועי מותאם, תוך הקפדה על מימוש הוראות פקודת השירות המשותף ושמירה על אורח חייהם של המשרתים. צה"ל ימשיך לפעול על מנת לשמור על אורח חייהם של כלל משרתיו ובהתאם לפקודות".