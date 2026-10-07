ביום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר הגיעה לראשונה משלחת דו-מפלגתית של סנאטורים וחברי בתי נבחרים ממדינות שונות בארצות הברית לביקור בהתיישבות החדשה בצפון השומרון.

חברי המשלחת, המייצגים בין היתר את פלורידה, אילינוי, טקסס, אינדיאנה, מיזורי ואלבמה, הגיעו כאורחיו של ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן כדי לחזק את ההתיישבות ולהביע תמיכה בישראל.

במהלך הסיור ביקרו המחוקקים ב"מרפסת המדינה" בפדואל, ביישוב החדש עיבל שהוקם בקיץ האחרון, במזבח יהושע ובתצפית יוסף, שממנה השקיפו לעבר קבר יוסף. הביקור כלל סקירה על ההתיישבות היהודית בשומרון ועל חשיבותו האסטרטגית וההיסטורית של האזור.

חבר בית הנבחרים של פלורידה צ'ייס טרמונט הביע תמיכה בתושבי השומרון ואמר להם: "אתם קו החזית".

בעקבות הסיור צפויים חברי המשלחת לקדם במדינותיהם חקיקה שתדרוש שימוש בשם "יהודה ושומרון" במסמכים רשמיים במקום במונח "הגדה המערבית", לצד חקיקה נגד חרמות על עסקים ביהודה ושומרון ובישראל.

דגן אמר: "דווקא ביום השנה ל-7 באוקטובר, הגעתם לכאן כדי לעמוד לצד ישראל ולחזק את ההתיישבות בשומרון. זו אמירה חשובה של שותפות ושל תקווה. בשורת השומרון חוצה מפלגות בארה"ב, ועכשיו אנחנו פועלים לתרגם את התמיכה הזאת לחקיקה ולמעשים. כאן בעיבל רואים את הסיפור כולו: מזבח יהושע, המעיד על השורשים שלנו בארץ הזאת, ולצדו יישוב חדש שבו משפחות בונות את העתיד".

הוא הוסיף: "מול מי שמנסה להחרים אותנו ולערער על זכותנו לארץ, אנחנו בונים יישובים ומרחיבים את מעגל התמיכה בישראל. היעד שלנו ברור: הכרה ביהודה ושומרון, הגנה על ההתיישבות מפני חרמות והחלת ריבונות ישראלית".

צ'ייס טרמונט התייחס לשימוש בשם יהודה ושומרון בחקיקה והדגיש: "הייתי מגדיר את זה כהשבה של השמות המקוריים. מאיפה מגיע המונח 'יהודי'? מיהודה. אי אפשר להוציא את זה ממנו".

טרמונט הוסיף: "אנחנו מלמדים בפלורידה על ההיסטוריה הזאת. השינוי בשם היה פשוט ניסיון למחוק את המורשת והקשר היהודי לארץ הזאת. מבחינתנו, אנחנו לא מעוניינים לתת לזה לקרות".

חבר בית הנבחרים טום אוליברסון מטקסס התייחס אף הוא לפעילות המחוקקים להכרה בשם ההיסטורי של האזור והצהיר: "אין מדינה שנקראת 'הגדה המערבית'. זהו מעין מבנה גיאופוליטי מלאכותי של האו"ם. הנשיא טראמפ היה קורא לזה 'פייק ניוז'. אין הגדה המערבית. יש יהודה ושומרון. הארץ הזאת היא חלק מישראל. אני מצפה להעביר חקיקה".

הוא הוסיף: "אני חלק מתנועה של 50 מדינות בארצות הברית להעביר חקיקה שתסיר את המונח 'הגדה המערבית' מהשפה שלנו ותשתמש במונחים יהודה ושומרון, שהם המונחים המדויקים מבחינה גיאוגרפית והיסטורית למקום שבו אנחנו עומדים עכשיו".

הסנאטור קית' קלי מאלבמה, שהגיע לראשונה ליהודה ושומרון, הדגיש כי הביקור שינה את האופן שבו הוא רואה את האזור: "זו הפעם הראשונה שלי כאן, ואני אוהב את המדינה. עכשיו זה פשוט קיבל חיים עבורי, כשבאתי לכאן וראיתי את זה בפועל. לא רק לקרוא על זה, אלא לראות את זה ולפגוש את האנשים. האנשים שינו לחלוטין את נקודת המבט שלי".

קלי הוסיף: "הארץ הזאת בהחלט שייכת ליהודים ולישראל. לראות את מה שקורה כאן מתחבר להיסטוריה של הארץ הזאת, ואני חושב שזה גורם לנו להסתכל מנקודת מבט עולמית ולהכיר במה שזה באמת".

דגן אמר לחברי המשלחת: "אני חושב שהקשר הזה כל כך חשוב. התמיכה בשומרון חוצה מפלגות בארצות הברית. הקשר הזה עוצמתי מאוד לישראל וגם לארצות הברית, כי אנחנו חולקים את אותם ערכים ומבינים שיש לנו אותו אויב ואותה שליחות. כשאנחנו נלחמים על הריבונות ביהודה ושומרון ועל ההכרה ביהודה ושומרון, אנחנו נלחמים על העתיד המשותף שלנו, של ארצות הברית ושל ישראל. יחד אנחנו צריכים להיות צבא אחד, ומה שאנחנו עושים היום הוא ליצור את הצוות שלנו כדי להילחם על הצדק ביהודה ושומרון, על הצדק ועל הביטחון שלנו לעד".

המועצה האזורית שומרון מקיימת קשר הדוק עם ארגוני מחוקקים בארצות הברית. הביקור מתקיים במסגרת פעילות רחבה לקידום חקיקה בכ-16 מדינות בארה"ב, בתיאום עם יוסי דגן והיחידה לקשרי חוץ של המועצה.

הפעילות כבר מניבה הישגים משמעותיים: במדינת טנסי אושר חוק הקובע כי במסמכים רשמיים של המדינה ייעשה שימוש במונח "יהודה ושומרון" בלבד, במקום "הגדה המערבית". באריזונה עברה הצעת החלטה בנושא, ובמערב וירג'יניה ובפלורידה נמצאת החקיקה בתהליכים מתקדמים מאוד. לפי ההערכות, עשר מדינות נוספות צפויות להעביר את החוק כבר השנה.

במדינות אלבמה, פלורידה, אוקלהומה וג'ורג'יה כבר הוגשו הצעות חוק באופן רשמי.