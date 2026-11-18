דגן בסיור מקצועי באתר רועי חדי

פרויקט הכפלת כביש 505 בשומרון צובר תאוצה: העבודות להרחבת הכביש במקטע שבין כיכר אריאל לצומת תפוח נמצאות בעיצומן, בהשקעה המוערכת ביותר מחצי מיליארד שקלים.

במקביל לביצוע העבודות במקטע המרכזי, מתקדם גם תכנון הרחבת הכביש מצומת תפוח מזרחה, לכיוון בקעת הירדן.

הפרויקט נועד ליצור בעתיד ציר תחבורה מהיר ורציף באורך של כ-100 קילומטרים, מצומת גלילות ועד הבקעה, עם שני נתיבים לכל כיוון והפרדה בין מסלולי הנסיעה. על פי התכנון, הציר יאפשר נסיעה במהירות של עד 100 קמ"ש.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיע לסיור מקצועי באתר העבודות יחד עם נציגי חברת נתיבי ישראל, הקבלנים המבצעים וגורמי הפיקוח. במהלך הסיור התקיימה ישיבת עבודה שבה סוכם על האצת קצב ביצוע הפרויקט.

דגן בירך על התקדמות העבודות והציג את הרחבת הכביש כחלק מתוכנית רחבה לשיפור הנגישות התחבורתית לשומרון ולבקעת הירדן: "אנחנו מאיצים כאן ביחד את קצב העבודות בעלות של יותר מחצי מליארדד שקלים, העבודות כרגע בעיצומן. סיימנו פגישת עבודה יחד עם נתיבי ישראל, הקבלנים המבצעים, חברות הפיקוח, בתיאום עם חברת חשמל עם כלל רשויות המדינה".

המשך הסביר את המשמעות התחבורתית של הפרויקט: "אנחנו מאיצים את העבודות כדי להגיע לסיום להרחבה של הכביש, כך שכל תושב יוכל לנסוע מתל אביב ועד לגב ההר בכביש דו-נתיבי, דו-מסלולי, ללא הפרעות, בקצב של 100 קילומטרים לשעה".

לדבריו, "הפרויקט הזה הוא חלק משמעותי מפרויקט העל של החיבור מצומת גלילות ועד לכביש הבקעה דרך גנדי, מהנהר ועד הים, של כביש דו-נתיבי דו-מסלולי לתפארת מדינת ישראל. אנחנו מתקדמים שלב אחרי שלב בחזון בדרך למיליון תושבים בשומרון. השומרון הופך להיות המרכז של מדינת ישראל, לא רק היסטורית, לא רק לאומית וביטחונית, אלא גם אורבנית ומוניציפלית. עם ישראל מצביע ברגליים ומגיע לגור כאן".

"אני מבקש להודות לשותפים לדרך", הוסיף דגן. "לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנכ"ל 'נתיבי ישראל' ניסים פרץ, לסמנכ"ל הנדסה ופיתוח בנתיבי ישראל גדי מארק, לקמ"ט תחבורה ישראל אפריאט, לאהרון חדד סגן מנהל אגף רשויות בנת"י, לראש המועצה הקודם גרשון מסיקה ולממונה התחבורה במועצה רפי אביטל לתושבים ולהנהגות הישובים שבונים יחד איתנו".

"פיתוח תשתיות הכבישים הוא תנאי הכרחי להמשך צמיחת ההתיישבות ולחיזוק הריבונות בלב הארץ", סיכם ראש המועצה. "זהו צעד אסטרטגי נוסף בדרך ליעד שלנו - מיליון תושבים בשומרון".