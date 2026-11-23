פסטיבל הקולנוע שומרון השביעי ייפתח ב-23 בדצמבר 2026 ויתקיים במתכונת נודדת ביותר מ-20 מוקדים ברחבי השומרון, עד 28 בדצמבר.

הפסטיבל, שייערך במשך חמישה ימי פעילות, מאורגן על ידי מרכז קהילתי שומרון בתמיכת המועצה האזורית שומרון, ויכלול הקרנות בכורה, מפגשים עם יוצרים, סדנאות ותחרויות קולנוע.

במרכז אירוע הפתיחה החגיגי, שייערך בהיכל התרבות באריאל בהנחיית השחקן דני שטג, תתקיים הקרנת טרום-בכורה של הסרט "קלף מחוק", שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון, בבימויו של ארז חדד ובכיכובו של שולי רנד, שגם ישתתף באירוע.

במהלך הערב תיערך מחווה מיוחדת לרנד, היוצר, השחקן והמוזיקאי, שבמסגרתה יוענק לו אות מפעל חיים. כחלק מהמחווה יוקרנו גם הסרט "האושפיזין", שיצר רנד עם הבמאי גידי דר, והסרט "הבלתי רשמיים" בבימויו של אלירן מלכה.

לאורך ימי הפסטיבל יתקיימו ביישובי השומרון הקרנות סרטים ומפגשים פתוחים עם יוצרים.

לאחר הקרנת הסרט "הנער איננו" ייערך מפגש עם היוצרת נתי לוינגר; לאחר הסרט "מעברים" יתקיים מפגש עם היוצרת מיה מקמנוס רונן ועם תושב הקיבוץ; ולאחר הקרנת "הבן יקיר לי" ייערך מפגש עם היוצר נועם דמסקי.

בהיכל התרבות באריאל יתקיימו גם פאנלים בהשתתפות יוצרים, אירועי קוקטייל וסדנת הקולנוע "מייקינג אוף", שתעסוק בתהליך הפקתו של סרט עלילתי באורך מלא בתקציב נמוך.

במסגרת הפסטיבל יתמודדו יצירות בשלוש קטגוריות תחרותיות: סרט תיעודי ארוך ישראלי ובינלאומי, סרט עלילתי קצר ישראלי וסרט עלילתי קצר בינלאומי.

הרצועה הבינלאומית תכלול 11 סרטים חדשים, שנבחרו מתוך כ-400 סרטים שהוגשו מ-57 מדינות. בין היצירות שיוקרנו, לרבות סרטים מסין ומהולנד, ניתן יהיה למצוא דרמות ריאליסטיות, סרטי אנימציית סטופ-מושן וקולנוע ניסיוני.

הסרטים עוסקים במגוון נושאים אנושיים וחברתיים, בהם בריאות הנפש ובדידות, פליטות ועקירה, מערכות יחסים משפחתיות וחייהם של אנשים בשולי החברה.

יואל רוזנקיאר ועינת הולנד מתוך 'מקוה' צילום: שינובי סטודיוס

חלק מרכזי בפסטיבל יוקדש לבציר השנתי של הסרטים החדשים שהופקו בתמיכת קרן קולנוע שומרון ובידי קולנוענים תושבי יהודה ושומרון.

היצירות, הכוללות סרטים תיעודיים ועלילתיים קצרים, יוצגו בבכורה בפסטיבל, יתמודדו בקטגוריות התחרותיות וילוו בשיחות עם היוצרים.

מתוך תשע היצירות המקומיות, שבע הן יצירות של יוצרות. חלק מהסרטים נבחרו במקביל גם לפסטיבלי קולנוע מרכזיים נוספים. רבים מהסרטים מציבים במרכזם דמויות נשיות יוצאות דופן, וחלק ניכר מהם עוסק במציאות הישראלית המורכבת מאז מתקפת 7 באוקטובר.

בין היצירות שיוצגו נמצאת הדרמה העלילתית הקצרה "מקוה", בבימויה של טל קושניר ובכיכובם של עינת הולנד ויואל רוזנקיאר.

לצדה יוקרן המותחן העלילתי הקצר "לישון לילה אחד" של ליאל שרון גור. בתחום התיעודי יוצג הסרט "דוגמנית טרור" של חן קליין, העוסק באלמנה והפובליציסטית יעל שבח.

עוד יוקרן הסרט התיעודי "למה אתה כזה אוטיסט" של יהודית פסל ואלי זינגר. הסרט "שבי אחריו", של מיכל כץ, מביא את סיפורה של דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור.

מתוך הסרט התיעודי: "שבי אחריו" צילום: ענבל קליגל

הסרט התיעודי "נצורות", של עתיה זר (לוינגר) ושירה ביליג אלטרס, חוזר לילדותה של זר כבתם של הרב משה לוינגר והרבנית מרים לוינגר, ולתקופה שבה התבצרה עם אמה בבית הדסה בחברון.

יצירה נוספת היא הסרט התיעודי "הנער איננו" של נתי לוינגר, המלווה את אחותו של אליקים ליבמן במהלך המאבק להשבתו, בעת שנחשב לחטוף בעזה, ועד שהתברר כי נרצח במתקפת 7 באוקטובר.

בנוסף יוקרנו שני סרטים עלילתיים קצרים: "אבא טוב" של אליהו שאז, בכיכובם של דניאל ליטמן ושלמה וישינסקי, ו"לתפארת מדינת ישראל" של דובי רוזנברג.

לצד היצירה המקומית והתחרויות, יציע הפסטיבל מגוון סרטים עלילתיים באורך מלא מישראל ומרחבי העולם, סרטים לכל המשפחה, להיטי אנימציה וקלאסיקות קולנוע אהובות.

כמו כן, תתקיים תחרות ייעודית לסרטים של מגמות קולנוע בחינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד).

לאתר הפסטיבל

ראש המועצה האזורית שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, יוסי דגן, התייחס להתרחבות פעילות הקולנוע באזור. "השומרון הפך לשחקן משמעותי ומשפיע במפת התרבות והקולנוע הישראלית. יותר ויותר יוצרים ואנשי תעשייה מגלים את הפוטנציאל הקולנועי והאמנותי המקומי, ובוחרים להביא אליו הפקות ויצירות מגוונות", אמר.

לדבריו, "כך פסטיבל הקולנוע של השומרון בו נצדיע השנה לשולי רנד הענק ונהנה מיצירה מקומית משובחת, מהווה ביטוי נוסף לתנופה תרבותית זו. הוא פותח צוהר לעולמות תוכן חדשים, מפגיש את הקהל עם קולנוע איכותי מהארץ ומהעולם ומבסס את השומרון כאזור מוביל בעולם הקולנוע והיצירה".

מנכ"לית הפסטיבל, אסתר אלוש, הדגישה את מקומן של היוצרות המקומיות בתוכנית השנה: "אמנות בכלל וקולנוע בפרט פותחים שער לסיפורים ממקומות לא מוכרים, בעזרת מבט אנושי בגובה הלב. כך בזכות התכנית האמנותית שאצרנו שהיא מרתקת, מרגשת ומגוונת, השומרון מציג את פניו התרבותיות והפתוחות - כמקום שבו נוצרת אמנות מקורית, לצד קולנוע עולמי מרתק".

אלוש הוסיפה: "השנה אנחנו נהנים מיצירה נשית יוצאת דופן וזוכים להציג לא פחות מ־6 פרימיירות של יוצרות נשים מההתישבות ביו"ש, כמעט כולן מספרות את הסיפור הייחודי של נשים גיבורות ביהודה ושומרון וזאת לצד יצירה קולנועית מגוונת מהארץ והעולם".

מנהל הרצועה הבינלאומית בפסטיבל, אלעד מוקדס, התייחס למגוון הסרטים שנבחרו להשתתף: "ברצועה הבינלאומית יש לנו הזדמנות להציץ למדינות, שפות וז'אנרים שונים, בגובה העיניים של יוצרים מרחבי העולם. גם השנה זכינו להגשות חמות של סרטים ייחודיים, עם קול אישי וברור, שמביאים למסך קולנוע עולמי עדכני ומסקרן".

מוקדס סיכם: "אני מזמין את הקהל לבוא עם ראש פתוח למסע קולנועי ואנושי, שכולו הקרנות בכורה בישראל".