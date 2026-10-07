כוחות צה"ל הרסו היום (רביעי) את ביתו של המחבל קדרי סמארה, שביצע את פיגוע הירי במעיין עין ריא בבנימין, שבו נרצח נתנאל (נתי) שקרון הי"ד.

במהלך הריסת הבית נשמע פיצוץ עז בגבעת זאב וביישובים נוספים באזור.

שקרון, בן 48 ותושב עלי זהב, הגיע בבוקר ערב יום הכיפורים למעיין הסמוך לנווה צוף יחד עם בנו הבכור, כדי לטבול לקראת היום הקדוש. המחבל פתח לעברם באש ושקרון נרצח.

כוחות הביטחון פתחו מיד לאחר הפיגוע במצוד אחר המחבל. במהלך מנוסתו ירה לעברו חייל ופצע אותו, והוא נמלט לבית חולים ברמאללה. כשלוש שעות לאחר הפיגוע הגיעו למקום לוחמי יחידת דובדבן ולכדו אותו.

שקרון הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - יואב, טליה, יעל, תמר, נעה ואורי. בנו הגדול תלמיד כיתה י"א והקטן בן ארבע.

הוא עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת הכשרה חברה לביטוח. רעייתו, ד"ר מירב שקרון, היא מרצה באוניברסיטת אריאל.

זמן קצר לאחר הפיגוע במעיין, עוד בטרם נתפס סמארה, סיכלו לוחמי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים ניסיון פיגוע נוסף באזור היישוב גנים שבחטיבת מנשה. הכוחות חיסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה ועצרו מחבל נוסף שהיה ברכב.