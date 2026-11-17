סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), פנתה יחד עם חברי ועדת החוץ והביטחון ליו"ר הוועדה החדש, ח"כ אביגדור ליברמן, בדרישה לכנס בדחיפות דיון מיוחד ביישום חוק עונש מוות למחבלים.

במוקד הפנייה עומד עניינו של קדרי סמארה, שלפי המכתב רצח את נתנאל שקרון הי"ד בפיגוע הירי במעיין בבנימין.

במכתב, שנשלח אתמול (שני), טוענת סון הר מלך כי הרצח התרחש לאחר כניסתו לתוקף של חוק עונש מוות למחבלים, שאותו יזמה וקידמה בכנסת הקודמת, ולכן מדובר במקרה הראשון שבו נדרש יישומו.

"רציחתו של נתנאל שקרון הי"ד התרחשה לאחר כניסת החוק לתוקף, ומדובר במקרה הראשון שבו נדרש יישומו", כתבה.

לדבריה, למרות הזמן שחלף מאז מעצר החשוד, טרם נמסר דיווח ברור על התקדמות ההליכים המשפטיים נגדו.

חברי הכנסת דורשים לזמן לדיון את נציגי הפרקליטות הצבאית, השב"כ והייעוץ המשפטי לממשלה, כדי שיציגו את מצב החקירה ויסבירו מדוע טרם הוגש כתב אישום.

"לא ייתכן שחוק שחוקקה כנסת ישראל, שנועד להתמודד עם מעשי הרצח החמורים ביותר של הטרור, ייוותר ללא יישום דווקא במקרה הראשון שבו הוא עומד למבחן", נכתב במכתב.

עוד הדגישו כי "חובתה של הכנסת לפקח על יישום החוק ולוודא כי הרשויות המוסמכות פועלות בהתאם להוראותיו".

הדרישה הוגשה מכוח סעיף 111(ה) לתקנון הכנסת, המאפשר לשליש מחברי ועדה לדרוש את כינוסה לדיון בנושא מוגדר.

הפנייה מגיעה יממה לאחר מינויו של ליברמן ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ובכך מציבה על שולחנו דרישה ראשונה לדיון בנושא יישום חוק עונש מוות למחבלים.