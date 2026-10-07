בית משפט השלום בבאר שבע גזר שבע שנות מאסר בפועל על רם שאהין, בן 34, ו-40 חודשי מאסר בפועל על דניאל חסון, בן 30 מדליית אל כרמל, שהיו מעורבים בגניבת מערכות הגברה ממתחם מסיבת הנובה במהלך מתקפת 7 באוקטובר.

מערכות ההגברה, בשווי של יותר ממיליון שקלים, היו שייכות למתן ליאור הי"ד, שנרצח בטבח במסיבה.

בית המשפט התייחס בחומרה לנסיבות שבהן בוצעה הגניבה ולניצול הכאוס ששרר באזור בעקבות מתקפת המחבלים. בגזר הדין נכתב כי אחד הנאשמים "ידע שהסיכוי שמישהו יחשוד בכוונותיו קלוש".

"בשעה שדם הקורבנות נספג בשדות הקטל, בחרו הנאשמים לנצל את סבל הכלל ולשלוח יד ברכוש נטוש כדי להפיק בצע כסף", נכתב בגזר הדין.

זו אינה הפעם הראשונה שבה בית המשפט בבאר שבע גוזר עונשי מאסר משמעותיים בפרשה של גניבת רכוש ממתחם הנובה לאחר הטבח.

לפני כחצי שנה גזר בית המשפט 38 חודשי מאסר בפועל על מאיר חג'ג' וגולן ג'רבי, שהורשעו בהתאם להודאתם בגניבה בנסיבות מחמירות לאחר שנכנסו למתחם הנובה וגנבו רכוש של נרצחים ונפגעים.

לפי כתב האישום המתוקן שבו הודו השניים, הם הגיעו למתחם ב-8 באוקטובר 2023, יממה בלבד לאחר מתקפת הטרור, וחברו לאדם נוסף כדי לגנוב מהמקום רכוש בעל ערך.

גם אז הקדיש השופט אמיר דורון חלק ניכר מגזר הדין לחומרה המוסרית שבגניבת רכוש מזירת הטבח. "הנאשמים כשלו בצורה מחפירה וקשה במיוחד במישור המוסרי והערכי", כתב. "הנאשמים הפגינו במעשיהם, שבוצעו בצוותא חדא עם אחר, רמיסה ברגל גסה של כל רכיב חמלה אנושית בסיסית".

על חג'ג' וג'רבי נגזרו, לצד 38 חודשי המאסר לכל אחד, מאסר על תנאי וקנס בסך 45 אלף שקלים לכל אחד.